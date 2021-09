Prinsjesdag: bpm omhoog, meer geld voor EV-subsidie

Bpm omhoog

Het demissionaire kabinet presenteert vandaag de belastingplannen voor 2022, die indien goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer per 2022 werkelijkheid worden. In de plannen is onder meer een belangrijke wijziging te vinden omtrent autobelastingen. De overheid wil namelijk de bpm verhogen om de vergroening van het Nederlandse wagenpark meer te stimuleren. Volledig elektrische auto's blijven tot 2024 vrijgesteld van bpm, nieuwe auto's met een verbrandingsmotor worden per 2022 zwaarder belast. De overheid licht toe: "Nieuwe auto's worden gelukkig steeds milieuvriendelijker door technologische ontwikkelingen. Dit betekent echter dat er steeds minder bpm wordt betaald. Deze belastinginkomsten zijn wel belangrijk voor overheidsuitgaven. Daarom wordt de bpm-tabel aangepast voor 2022 tot en met 2025."

Zoals in bovenstaande vergelijking te zien is, komt de maximale CO2-uitstoot per categorie lager te liggen 111 g/km wordt 109 g/km, 155 g/km wordt 152 g/km enzovoort. Daarbij wordt per categorie de te betalen bpm verhoogd, dus de aanscherping is tweeledig. Voor dieselauto's zelfs drieledig, want ook de aparte dieseltoeslag gaat omhoog. Wat scheelt het je? Stel je koopt in 2021 bijvoorbeeld een nieuwe Volkswagen Golf met benzinemotor met een CO2-uitstoot van 117 g/km, dan betaal je €2.750 bpm. In 2022 betaal je €3.106 bpm. Tot 2025 worden de bpm-tarieven en categoriegrenzen ieder jaar met 2,3 procent aangescherpt.

Elektrisch rijden

Het was al bekend dat in 2022 de aankoopsubsidie voor nieuwe elektrische auto's van €4.000 naar €3.700 gaat. Het lijkt er wel op dat meer mensen aanspraak kunnen doen op deze subsidie, want er komt meer geld in het potje te zitten. De komende drie jaar wil de overheid hier €90 miljoen extra voor uittrekken. €80 miljoen voor de subsidie van nieuwe BEV's, €10 miljoen voor tweedehands elektrische auto's. Verder trekt men €28 miljoen uit voor een aparte aankoopsubsidie voor volledig elektrische bestelbusjes. Waterstofbusjes horen daar overigens ook bij.

Tegenover deze aanmoediging van elektrisch rijden, staat de verandering van het bijtellingspercentage. Die gaat voor elektrische auto's van 12 naar 16 procent. Daarbovenop komt nog eens dat de bovengrens voor het voordeligere percentage bij €35.000 komt te liggen. Die ligt nu nog op €45.000. In 2022 betaal je voor het deel van de catalogusprijs boven de €35.000 het volle pond (22 procent).