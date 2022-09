Prinsjesdag 2022: Alle veranderingen voor de automobilist

Accijnsverlaging blijft (nog even)

Voor de automobilist hebben regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie enkele maatregelen met elkaar beklonken. De accijnsverlaging op brandstof, die in het leven werd geroepen om de koopkracht te vergroten, blijft in deze dure tijden nog even. Aanvankelijk zou de korting op benzine (17,3 cent per liter), diesel (11,1 cent) en LPG (4,1 cent) komende jaarwisseling weer worden ingetrokken. Ook al was benzine dit jaar niet eerder zo goedkoop als op dit moment (voor diesel geldt een ander verhaal), het kabinet geeft nog tot 1 juli 2023 korting op de brandstofaccijnzen.

Weg met de ‘dodenweg’

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat €12,9 miljard investeren in het verbeteren van het wegennet. Een miljard euro is gereserveerd voor het onderhoud van het Nederlandse asfalt. Ook is een verbetering van de bereikbaarheid van woonwijken een belangrijk speerpunt. Hiervoor zit 900 miljoen euro in de schatkist. In de veiligheid op de weg wordt €25 miljoen gepompt, om met name het aantal verkeersslachtoffers op N-wegen terug te dringen. Uitgesmeerd over meerdere jaren, wordt er in totaal €200 miljoen uitgegeven om beruchte ‘dodenwegen’ veiliger te maken.

Bpm bestelauto

Onderdeel van het veelbesproken Klimaatfonds is een reservering van €265 miljoen, die tot en met 2030 wordt uitgegeven aan de vergroening van personenvervoer en reisgedrag. Met andere woorden: we moeten vaker op de fiets stappen en de auto laten staan. Om het wegverkeer verder te verduurzamen, is er financiële ruimte gecreëerd ter verbetering van de infrastructuur voor de energietransitie. Oftewel: de aanleg van meer laadstations en laadpalen, om de aanschaf van elektrische auto’s te stimuleren.

Ondernemers zullen zich echter moeten voorbereiden op een afbouw van de bpm-vrijstelling op bestelauto’s met een verbrandingsmotor. Het kabinet stelt voor om deze vrijstelling vanaf 2025 helemaal af te schaffen. Ook de manier waarop de bpm wordt berekend, gaat veranderen. Tot nu werd dit berekend op basis van de cataloguswaarde van de bestelauto, maar vanaf 2025 wordt het bpm-bedrag bepaald aan de hand van de CO2-uitstoot. Hiermee zal de grijze import van grote Amerikaanse pick-ups met een zware V8-motor naar alle waarschijnlijkheid snel opdrogen.

Reiskostenvergoeding

Ten slotte nog een positief bericht: als je met je privéauto veel onderweg bent voor je werk, mag je nu nog een onbelaste vergoeding van €0,19 per kilometer in rekening brengen. Een bedrag dat de werkelijke kosten over het algemeen niet meer dekt. Volgend jaar wordt dit bedrag daarom verhoogd naar €0,21 per kilometer. In 2024 gaat de belastingvrije vergoeding naar €0,22 per kilometer.