Primeur: dít is de BMW M340d xDrive!

De 265 pk sterke 3,0-liter grote zes-in-lijn die in de neus van de 330d hangt is momenteel de krachtigste diesel die BMW in de 3-serie levert. SUV-broers X3 en X4 zijn leverbaar met dezelfde dieselmotor maar kennen ook een M40d-variant die met 326 pk en 680 Nm er nog een forse stap boven staat. BMW komt met een dieselversie voor de 3-serie die zelfs die M40d-variant overtreft.

We heten welkom: de M340d xDrive, een nieuwe dieseltopper waar eerder al geruchten over rondgingen. Interessant gegeven: in tegenstelling tot de geruchten komt de auto níet alleen als Touring beschikbaar. De vierwielaangedreven dieselbeul, naast de M340i het tweede M Performance-model voor de 3-serie, perst definitief 340 pk en 700 Nm uit z'n 3,0-liter grote zes-in-lijn. Dankzij mild-hybrid techniek wringt de aandrijflijn er nog even 11 extra pk's uit. Het vermogen wordt via een achttraps automaat over alle vier de wielen verdeeld. De M340d xDrive is als sedan in staat om in 4,6 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. De Touring neemt 4,8 seconden voor dezelfde sprint de tijd. De topsnelheid ligt elektronisch begrensd op 250 km/h. Dan het gemiddeld verbruik: de sedan slurpt - afhankelijk van de gekozen uitvoering- 5,3 tot 5,7 liter diesel per 100 kilometer naar binnen. De Touring is met 5,4 tot 5,8 l/100 km verwaarloosbaar dorstiger. De auto kan tot een snelheid van 160 km/h tijdelijk 'zeilen' met de motor uitgeschakeld.

Vanbuiten wordt het nieuwe sportieve dieselduo aangekleed met onder meer M-spoiler- en bumperwerk en 18-inch lichtmetaal is eveneens van de partij. Met de M340d heeft BMW een passend antwoord op de S4 van Audi, een auto die vorig jaar in Europa zijn 3.0 TFSI omruimde voor een 347 pk en 700 Nm sterke 3.0 TDI. Ook deze machine is van mild-hybrid techniek voorzien. Mercedes-Benz heeft geen overdreven krachtige dieselversie op de bestellijst van de C-klasse staan. De sterkste zelfontbrander die de heren en dames in Stuttgart in de C-klasse schroeven, is de 306 pk sterke plug-in hybride C 300de.