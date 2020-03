Prijzen vernieuwde Mitsubishi Space Star bekend

De in 2013 op de Nederlandse markt verschenen Space Star werd in 2015 gefacelift en profiteerde ook vorig jaar van een moderniseringsronde. De vernieuwde Space Star, die buiten Europa veelal als Mirage door het leven gaat, is direct te herkennen aan zijn grondig herziene voorkant. Met zijn nieuwe snuit past de Space Star stukken beter naast auto's als de Eclipse Cross en Outlander in de showroom. Nu is ook bekend wat de vernieuwde Space Star moet kosten.

De vanafprijs van de vernieuwde Mitsubishi Space Star is vastgesteld op € 12.990. Voor dat geld krijg je de sleutels van de Space Star met 71 pk en 88 Nm sterke 1.0 onder de kap, de basis-driecilinder die gekoppeld is aan een handgeschakelde vijfbak. Deze vanafprijs geldt voor basisuitvoering Entry. De 1.0 is ook te krijgen in combinatie met uitrustingsniveau Cool+, voor deze variant rekent Mitsubishi een vanafprijs van € 14.490.

Mitsubishi levert de Space Star ook met de 80 pk en 106 Nm sterke driecilinder met een inhoud van 1,2-liter. Deze motorversie is te krijgen in de smaken Active en Nova en kost dan respectievelijk € 15.990 en € 17.250. Schakelen gaat in dit geval met een handgeschakelde vijfbak. De 1.2 valt ook aan een CVT-automaat te koppelen. Voor de Active Nova én de extra Instyle-uitvoering vraagt Mitsubishi respectievelijk € 17.490, € 18.750 en € 21.490. Bestellen kan per direct.

Uitrusting

De Entry, alleen beschikbaar in combinatie met de 1.0, staat standaard op 14-inch stalen wielen met wieldoppen, heeft een licht- en regensensor, elektrisch bedienbare ruiten voor, elektrisch verstelbare buitenspiegels, meegespoten bumpers en Hill Start Assist. De Cool+, eveneens alleen i.c.m. de 1.0 te krijgen, voegt daar zaken als een start-/stopsysteem, airco, een USB-aansluiting, DAB+-radio, een radio met CD- en mp3-speler en een hoedenplank aan toe. De Active heeft als extra's 14-inch lichtmetaal, cruise control, het infotainmentsysteem met 7-inch display, verwarmbare buitenspiegels, een met leer bekleed stuurwiel en ditto pookknop, een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, led-achterlichten en fraaiere afwerking in het interieur aan toe. De Nova heeft onder meer navigatie, climatecontrol, keyless entry, een middenarmsteun, mistlampen en zijspiegels met led-knipperlichten. De Instyle, de topuitvoering, staat op 15-inch lichtmetaal, heeft led-koplampen, Forward Collision Mitigation, automatisch grootlicht, Lane Departure Warning en nep-lederen bekleding.