Prijzen vernieuwde Mazda 2 bekend

De opgewaardeerde Mazda 2 is nu voor de Nederlandse markt beschikbaar. We hebben alle prijzen van modeljaar 2022 te pakken. Daarbij is er iets bijzonders aan de hand met het motorengamma van Mazda's kleinste hatchback.

Mazda is net als BMW heer en meester in het jaarlijks op detailniveau verbeteren van zijn modellen. De Mazda 2 gaat een nieuw modeljaar in en dat betekent dat de compacte hatchback op diverse vlakken is bijgeschaafd. Zo zijn er nieuwe kleurcombinaties voor het interieur leverbaar en heeft het merk ook de geluidsisolatie én de voorstoelen verbeterd. Daarnaast ondersteunt het Mazda Connect-systeem voortaan ook Android Auto en Apple CarPlay. Op technisch vlak krijgt de auto niet alleen nieuwe dempers, maar ook verbeterde versies van de bekende 1.5 SkyActiv-G benzinemotoren. We hebben nu alle prijzen van de vernieuwde Mazda 2 te pakken.

De Mazda 2 van modeljaar 2022 heeft in Nederland een vanafprijs van € 17.990. Voor dat geld rijd je hem in naamloze standaarduitvoering met de 75 pk 1.5 SkyActiv-G-benzinemotor onder de kap. Nu komt het opmerkelijke. Voorheen was die krachtbron net als de 90 pk sterke SkyActiv-G met handbak voorzien van Mazda's M-Hybrid-systeem. Met mild-hybridetechniek dus. De Mazda 2 van modeljaar 2022 heeft in geen geval meer mild-hybride techniek. Zowel de 75 pk sterke 1.5 Activ-G als de 90 pk sterke variant heeft geen M-Hybrid-systeem meer. Daarbij maakt het niet uit of je voor de handgeschakelde versie of de variant met zestraps automaat gaat. Voorheen was alleen de SkyActiv-G 90 in combinatie met de automaat geen mild-hybride.

Efficiënter

Op de internationale motorenlijst staan deze mild-hybride overigens wel. Dat Mazda heeft besloten de deze mild-hybride machines niet meer in Nederland te leveren, heeft te maken met het feit dat Mazda de compressie van de 1.5's verder heeft verhoogd. De 1.5's SkyActiv-G's met handbak stoten nu 109 gram CO2 per kilometer uit, minder nog dan de 120 gram per kilometer die de mild-hybride 1.5's per kilometer de lucht in bliezen. Volgens de importeur is het daarom niet meer noodzakelijk de SkyActiv-G's met M-Hybrid in Nederland te leveren. Daar komt bij dat de niet-mild-hybride smaken lagere productiekosten met zich mee brengen én iets lichter zijn. Daar merk je in de nieuwe prijzen niet direct iets van, maar Mazda heeft zo wel de standaarduitrusting verbeterd zonder dat de prijzen noemenswaardig zijn verhoogd.

De benzinemotoren hebben verder overigens een nieuwe regelunit die onder meer de gasrespons verbeterd. De 90 pk SkyActiv-G met handbak levert zijn vermogen net als voorheen weer bij 6.000 tpm, al is het maximum koppel verhoogd én eerder beschikbaar. Voorheen kwam er bij 4.000 tpm 148 Nm vrij. Dat koppel bedraagt voortaan 151 Nm bij 3.500 tpm. Daarmee bereikt de 2 in 9,8 seconden de 100 km/h en haalt -ie een topsnelheid van 183 km/h. Het gemiddeld verbruik is vastgesteld op 4,4 l/100 km.

Mazda levert de aangescherpte 2 met de 75 pk SkyAcitv-G benzinemotor, behalve als naamloze basisversie, ook als Comfort. De krachtigere en enige andere benzinemotor is zoals gezegd de 90 pk 1.5 SkyActiv-G. Deze krachtbron is er in tegenstelling tot de 75 pk 1.5 niet alleen met een handgeschakelde zesbak, maar ook met een zestraps automaat. Voor het eerst kun je de Mazda 2 met die 90 pk motor ook in combinatie met de naamloze standaarduitvoering bestellen. Dat geldt ook voor de variant met automaat. Nieuw is de sportiever uitgedoste Sportive-uitvoering. Hier lees je meer over de vernieuwde Mazda 2.

Prijzen Mazda 2