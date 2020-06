Prijzen nieuwe plug-inversies BMW 3-serie bekend

BMW meldde in februari dit jaar dat het het leveringsgamma van de 3-serie uit zou breiden met nieuwe plug-in hybride versies. De sedan was er al als 330e, maar is er vanaf heden ook als vierwielaangedreven 330e xDrive. Groter stekkernieuws is er voor de 3-serie Touring. De station was er nog niet als plug-in hybride, maar dat verandert. De 3-serie Touring is er net als de sedan nu namelijk als 330e én als 330e xDrive. AutoWeek heeft de prijzen. Let wel, het betreft de fiscale prijzen en dus exclusief kosten rijklaarmaken. De voorlopige prijs inclusief de huidige kosten rijklaarmaken staat tussen haakjes aangegeven.

De 3-serie sedan heeft als 330e na een kleine prijsdaling een fiscale vanafprijs van €52.145 (€53.536). Voor de nieuwe 330e xDrive rekent BMW €54.734 (€56.125). De Touring staat als 330e vanaf €53.379 (€54.770) in de orderboeken terwijl de Touring als 330e xDrive vanaf €56.158 (€57.549) van eigenaar wisselt. Ook nieuw voor de Touring: instapdiesel 316dA. Deze 116 pk en 300 Nm sterke en altijd aan een achttraps automaat gekoppelde versie heeft een vanafprijs van €45.606 (€46.805). De 3-serie sedan was al als 316dA te krijgen. Ander motorisch nieuws: de handgeschakelde versie van de 150 pk sterke 318d wordt geschrapt bij zowel de 3-serie sedan als Touring en dat betekent dat de 3-serie nu alleen nog maar met een automatische transmissie is te krijgen.

De 330e's hebben in alle gevallen een 2,0-liter grote viercilinder in de neus die is gekoppeld aan een achttraps automaat waarin een elektromotor is verwerkt. Het systeemvermogen bedraagt 252 pk, maar is dankzij XtraBoost tijdelijk te verhogen tot 292 pk. Het maximum koppel bedraagt 420 Nm. Geheel elektrisch komen de plug-ins tussen de 55 en 68 kilometer ver. Het accupakket heeft een capaciteit van 12 kWh.