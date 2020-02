BMW breidt motorengamma 3-serie fors uit in Genève

Eind januari kon AutoWeek exclusief al de eerste afbeeldingen én de eerste informatie geven over de heftige M340d xDrive, een M Performance-versie die bovenaan de diesellijst komt te staan en die zowel beschikbaar komt voor de sedan als de Touring. Die versie is nu ook officieel gepresenteerd.

De 265 pk 3,0-liter zes-in-lijn die BMW in de 330d lepelt was tot op heden de krachtigste diesel die BMW in de 3-serie leverde. De X3 en X4 zijn leverbaar met dezelfde dieselmotor, maar kennen ook een M40d-variant die met 326 pk en 680 Nm fors sterker is. De vierwielaangedreven M340d xDrive

perst definitief 340 pk en 700 Nm uit z'n 3,0-liter zes-in-lijn. Dankzij mild-hybrid techniek wringt de aandrijflijn er nog even 11 extra pk's uit. Het vermogen wordt via een achttraps automaat met korte verhoudingen over alle vier de wielen verdeeld. De M340d xDrive sprint als sedan 4,6 tellen naar een snelheid van 100 km/h. De Touring voor dezelfde sprint 0,2 tellen langer nodig. De topsnelheid ligt elektronisch begrensd op 250 km/h. Dan het gemiddeld verbruik: de sedan neemt genoegen met - afhankelijk van de gekozen uitvoering- 5,3 tot 5,7 liter diesel per 100 kilometer. De Touring is met 5,4 tot 5,8 l/100 km verwaarloosbaar dorstiger. De auto kan tot een snelheid van 160 km/h tijdelijk 'zeilen' met de motor uitgeschakeld. Leuk voor de sprintjestrekkers: BMW geeft de M340d's een Launch Control-functie.

BMW geeft het sportieve duo onder meer een sportuitlaat en ook het M Sport-differentieel is samen met een adaptief M-sportonderstel standaard van de partij. Extra krachtige remmerij, ook afkomstig van BMW's M-afdeling, moet het heftige dieselduo weer fatsoenlijk tot bedaren kunnen brengen. Vanbuiten zijn de twee onder meer te herkennen aan het sportievere spoilerwerk rondom en de trapeziumvormige uitlaateindstukken.

Eind deze maand gaat het tweetal in de verkoop, prijzen laten dus niet lang meer op zich wachten.

Elektrificatie

Ook op geëlektrificeerd vlak is er nieuws dat betrekking heeft op de 3-serie. Zo was tot op heden alleen de sedan als plug-in hybride 330e leverbaar, maar straks is de 3-serie Touring dat ook. Daarnaast komen zowel de sedan als de Touring over een 330e-variant te beschikken die voorzien is van xDrive-vierwielaandrijving.

In de 330e ligt in alle bovengenoemde varianten een 2,0-liter grote viercilinder die gekoppeld is aan een achttraps Steptronic-automaat waarin een elektromotor is verwerkt. Het systeemvermogen bedraagt 252 pk, maar is dankzij XtraBoost tijdelijk te verhogen tot 292 pk. Het maximum koppel bedraagt 420 Nm. Geheel elektrisch komen de plug-ins tussen de 55 en 68 kilometer ver. Het accupakket heeft een capaciteit van 12 kWh. De 3-serie Touring 330e en 330e xDrive komen deze zomer beschikbaar.