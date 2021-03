Prijzen nieuwe Citroën C3 Aircross bekend

De vernieuwde Citroën C3 Aircross heeft een prijs van minimaal € 23.090. Dat bedrag is voor de C3 Aircross met 110 pk sterke PureTech-benzinemotor die is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Deze motorversie is verkrijgbaar in de uitvoeringen Live, Feel, C-Series, Shine én in de speciaal op de zakelijke rijder gerichte Business-uitvoering. Die C3 Aircross PureTech 110 krijgt de 130 pk PureTech 130 boven zich, die alleen met een zestraps automaat is te bestellen en vanaf uitvoeringsniveau Business. Zijn prijs is vastgesteld op € 28.700.

Citroën zet ook twee diesels op de prijslijst. De cross-over is leverbaar met een aan een handbak gekoppelde 110 pk BlueHDi-dieselmotor, met een prijs van € 29.630. Er is eveneens een 120 pk BlueHDi-dieselmotor beschikbaar voor wie liever de zestraps automaat heeft. Deze C3 Aircross BlueHDi 120 kost minimaal € 32.830.

De herziene Citroën C3 Aircross is per direct te bestellen. In juli staat hij bij de dealer.

Uitrusting

De basisuitvoering Live heeft standaard onder meer ledkoplampen, cruisecontrol, een snelheidsbegrenzer, Hill Start Assist en het Safety Pack met diverse passieve en actieve veiligheidssystemen. De Feel-uitvoering doet daar met onder meer 16-inch '3D-wieldoppen', de Citroën Connect Radio en airco een schepje bovenop. De C-Series voegt daaraan 16-inch lichtmetalen wielen, klimaatregeling en diverse rode accenten toe. Topversie Shine heeft daarbij onder meer chroomkleurige accenten, een middenconsole met afsluitbaar opbergvak, Active Safety Brake en Citroën geeft deze topuitvoering Citroën Connect Nav met een 9-inch infotainmentscherm. De Business-uitvoering is gebaseerd op de Feel en heeft als toevoegingen een middenarmsteun en het reeds genoemde Connect Nav-systeem met 9-inch scherm.

