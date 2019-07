Prijzen én details vernieuwde Hyundai Ioniq

Al in januari kregen we de eerste foto’s van de aangescherpte hybride-Ioniq op ons bordje. De elektrische versie volgde in mei. Van laatstgenoemde weten we sindsdien dat er een 36 procent groter accupakket aanwezig is, met een actieradius van 294 km als gevolg. De elektromotor gaat naar 136 pk, tegen 120 pk voor het uitgaande model. De bestaande 6,6 kW-boordlader wordt vervangen door een exemplaar van 7,2 kW, zodat er nu thuis in dik zes uur geladen kan worden. Aan de snellader kan de batterij in 54 minuten weer tot 80 procent worden volgepompt.

De hybrideversies, een reguliere hybride en een plug-in variant, behouden hun 1.6 GDI-benzinemotor met 105 pk en 147 Nm. De elektromotor in de Hybrid levert 32 kW/43,5 pk, het exemplaar in de plug-in komt tot 44,5 kW/60,5 pk. De stekkerversie krijgt bovendien een accupakket van 8,9 kWh, goed voor een elektrische WLTP-actieradius van 66 km. Dat is heel wat, ook in vergelijking met moderne concurrenten. Voorheen had de auto een theoretisch bereik van 63 km, maar dat was volgens de veel minder strenge NEDC-norm.

Dan de prijzen. Met een vanafprijs van €27.995 voor de Hybrid i i-Motion-trim is de Ioniq iets duurder dan voorheen. De Plug-in is er voor €32.695, de volledig elektrische variant kost minimaal €36.995. De topversie van de EV-variant blijft met €41.495 een comfortabel eindje van de 50.000-grens verwijderd en is daarmee een goede optie voor zakelijke rijders.

Hyundai IONIQ Hybrid 1.6 GDI DCT i-Motion € 27.995,- 1.6 GDI DCT Comfort € 31.395,- 1.6 GDI DCT Premium € 33.395,-

Hyundai IONIQ Plug-in Hybrid 1.6 GDI DCT i-Motion € 32.695,- 1.6 GDI DCT Comfort € 36.095,- 1.6 GDI DCT Premium € 38.095,-