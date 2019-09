‘Brandstofprijzen schieten omhoog na drone-aanvallen’

Drone-aanvallen op twee olie-installaties in Saoedi-Arabië zorgen ervoor dat de prijzen aan de pomp de komende tijd flink omhoog schieten. Binnen een week betalen we naar verwachting vijf eurocent meer per liter brandstof voor onze auto’s.

Dat stelt United Consumers volgens BNR Radio. Door de aanvallen is de olieproductie in Saoedi-Arabië tijdelijk gehalveerd. De olie-installaties in Abqaiq en Khurais zijn goed voor zo’n 5 procent van de wereldwijde productie. Op het olieveld van Abqaiq, in het noordoosten van het land, staat de grootste olieraffinaderij ter wereld. Het veld in Khurais, tussen de hoofdstad Riyad en de Perzische Golf, is een van de belangrijkste olievelden van het land. Aramco, de grootste exporteur van ruwe olie ter wereld, halveerde zijn olieproductie.

Dat de prijzen zouden stijgen, werd dan ook al snel verwacht. De prijzen van ruwe olie zijn aan het begin van de handelsdag deze ochtend in Azië met meer dan 10 procent gestegen. De prijs van Brentolie steeg in Singapore met $11,73 (€10,59) naar $71,95 per vat, om vervolgens terug te zakken tot onder de $68.

Volgens United Consumers merken we vandaag nog niets aan de pomp, omdat de adviesprijzen voor vandaag al voor de aanvallen zijn vastgesteld. Wie morgen zijn tank vult, moet rekenen op een prijsstijging van één à twee cent per liter. Uiteindelijk betalen we naar verwachting binnen een week vijf eurocent meer per liter brandstof.

Om de impact van de aanval op de olieprijzen te verzachten, heeft de Amerikaanse president Donald Trump maatregelen aangekondigd. Zo heeft hij toestemming gegeven om olie van de strategische reserve van het land te gebruiken, mocht dat nodig zijn. Die reserve werd gevormd na de oliecrisis van 1973. De olie is opgeslagen in vier ondergrondse depots aan de Golf van Mexico in de staten Texas en Louisiana. "Meer dan genoeg olie!", aldus Trump op Twitter.

De leiding van de Houthi-rebellen in Jemen liet weten de branden te hebben veroorzaakt door tien aanvalsdrones richting de oliefabrieken te sturen. De Houthi's deden dit naar eigen zeggen omdat de Saoedi's betrokken zijn bij de burgeroorlog die de rebellen al vier jaar voeren in Jemen. Saoedi-Arabië leidt namelijk een coalitie van landen die de Jemenitische regering steunen.