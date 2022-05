Prijsverschil benzine en diesel tegen verwachtingen in toegenomen

Uit cijfers van consumentencollectief UnitedConsumers blijkt dat de gemiddelde landelijke adviesprijs (GLA) van benzine op donderdag 19 mei met €0,012 steeg tot €2,373 per liter. De GLA van diesel daalde juist met €0,002 tot €2,102 per liter. Dat betekent dat het prijsverschil tussen benzine en diesel inmiddels alweer is opgelopen tot 27 cent per liter, waar dat vorige maand slechts 11 cent was. Het prijsverschil is met de toename weer bijna op het niveau van voor de oorlog in Oekraïne. Op 24 februari, de dag dat Rusland Oekraïne binnenviel, kostte een liter diesel 32,3 cent minder dan een liter benzine.

Tijdelijk van aard?

Ondanks het verschil in accijnsverlaging voor benzine en diesel, respectievelijk 17 en 11 cent, lopen de prijzen dus toch weer uiteen. Wat is daar de oorzaak van? ING-econoom Rico Luman zegt tegenover AutoWeek dat hij enigszins verbaasd is over de huidige prijsontwikkelingen. "Het gaat hier waarschijnlijk om een tijdelijke situatie", aldus Luman. "Er is namelijk nog steeds sprake van een structureel dieseltekort. De onderliggende situatie is niet veranderd." De boycot van Russische olie helpt de ontwikkeling van de dieselprijs op de middellange termijn niet, volgens Luman. Dat diesel nu relatief gezien toch voordeliger is dan benzine, kan volgens hem liggen aan de recente toename van het particuliere verkeer op de weg en dat het nu een relatief rustige periode is voor het wegtransport, dat grotendeels afhankelijk is van diesel. "Particulieren rijden namelijk nog overwegend op benzine, waardoor de vraag naar benzine relatief gezien harder toeneemt dan de vraag naar diesel. Dat kan meespelen bij het huidige prijsverschil", concludeert Luman. De huidige lichte prijsdaling van diesel behoeft volgens Luman wel enige relativering. De dieselprijs exclusief btw, gemeten op 16 mei, ligt ten opzichte van een jaar eerder namelijk 40 procent hoger. De benzine is in die tijd ruim 20 procent duurder geworden.

Tim Schoenmakers van BETA, de belangenvereniging voor tankstations, zegt dat het 'gissen' is naar de reden waarom het prijsverschil tussen benzine en diesel nu weer toe neemt. De prijs van diesel kroop dichter naar de benzineprijs toe vanwege problemen in de aanvoer en het feit dat het raffineren van diesel veel meer energie kost dan bij benzine het geval is. De energie is een stuk duurder geworden, dus dat was ook terug te zien in de dieselprijs. "De energieprijs is niet gedaald", zegt Schoenmakers. "Het feit dat de dieselprijs op dit moment niet verder stijgt zou kunnen liggen aan het feit dat de logistiek eerst ontregeld was, maar nu weer op orde is." Ook Schoenmakers voorziet op de lange termijn geen gunstig scenario voor de dieselrijder. "De boycot van Russische olie is nog steeds een grote dreiging", vervolgt hij. "De prijs zal voorlopig nog wel blijven schommelen. De markt is zo grillig als het maar zijn kan."

Er is, kortom, geen hele duidelijke verklaring waarom het prijsverschil tussen benzine en diesel nu is toegenomen. Het lijkt er gezien de huidige geopolitieke ontwikkelingen op dat de prijzen van de twee brandstoffen in de nabije toekomst weer dichter naar elkaar toe zullen bewegen.