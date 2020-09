Prijs nieuwe Hyundai i20 bekend

Hyundai had zijn hagelnieuwe i20 graag tijdens de Autosalon van Genève laten zien, maar omdat de zaken dit jaar net even anders lopen dan gepland, moest de nieuwe concurrent van onder meer de Kia Rio en Ford Fiesta het met een digitale introductie doen. Zonde, de derde generatie i20 is met zijn extravagante uiterlijk namelijk een ware aandachtstrekker binnen zijn segment. Nu is bekend dat de nieuwe i20 voor net geen 18 mille bij je voor de deur staat.

De vanafprijs van de nieuwe Hyundai i20 is namelijk vastgesteld op € 17,895. Dat bedrag is voor de absolute instapversie, de i20 met 84 pk sterke atmosferische 1.2 onder de kap. Die 1.2 is altijd gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Die instap-i20 is uitgevoerd als i-Motion. Interessanter is het antwoord op de vraag wat de i20 met de kersverse 1.0 T-GDI-motoren kost. De i20 is namelijk ook te bestellen met een 1,0-liter driecilinder turbomotor. Dat benzine gestookte blok is in alle gevallen uitgerust met een 48 volt mild-hybrid systeem. Minstens zo relevant zijn de transmissies waarmee die geblazen 1.0 te krijgen is. Hyundai koppelt de 100 pk T-GDI namelijk standaard aan zijn iMT-transmissie, een handgeschakelde zesbak die automatisch ontkoppelt zodra de bestuurder het gaspedaal loslaat. Daarnaast is de benzinemotor te krijgen met een voor de i20 volledig nieuwe zeventraps automaat met dubbele koppeling.

De 1.0 T-GDI met handgeschakelde zesbak, uitgevoerd als Comfort, heeft een vanafprijs van € 20.695. Een gelijkwaardig uitgevoerde i20, maar dan met de nieuwe zeventraps automaat met dubbele koppeling, heeft een vanafprijs van € 22.795. Instapuitvoering i-Motion is voor de 1.0 T-GDI's niet beschikbaar. Net als de i20 met 1.2 MPI zijn de exemplaren met de 1.0 T-GDI uit te voeren als Comfort en Comfort Plus. Specifiek voor de 1.0 T-GDI's zijn de uitvoeringen Premium en Premium Sky.

Uitrusting

Basisuitvoering i-Motion krijgt van Hyundai standaard airco en cruisecontrol mee. De Comfort is standaard voorzien van een volledig digitaal instrumentarium met een diameter van 10,25 inch, een 8-inch infotainmentscherm, led-dagrijverlichting, een achteruitrijcamera en 16-inch lichtmetaal. De Comfort Smart heeft een groter infotainmentscherm (10,25-inch) met navigatie. De hoger gepositioneerde Premium heeft bovendien een audiosysteem van Bose, stoelverwarming, een verwarmbaar stuurwiel, climatecontrol, een actieve rijstrookassistent, keyless entry, een parkeerassistent, privacy glass en een regensensor. De Premium Sky voegt hier nog eens een elektrisch bedienbaar schuif-/kanteldak aan toe.

Prijslijst Hyundai i20