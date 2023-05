Portugese lithiumwinning voor EV's stap dichterbij

De Europese auto-industrie moet voor grondstoffen voor de accu's van elektrische auto's nu nog vooral buiten de EU zijn. In Portugal is nu echter een belangrijke stap gezet om lithium te winnen.

Naar verwachting groeit de vraag naar lithium de komende jaren explosief omdat dit een belangrijke grondstof is voor de accu's van elektrische auto's. De Europese Commissie presenteerde eerder dit jaar plannen om voor dit soort grondstoffen minder afhankelijk te worden van China, waarbij lithiumvoorraden in de Portugese bodem kunnen helpen. Het winnen van die Portugese lithium is nu een stap dichterbij.

Het Britse mijnbouwbedrijf Savannah Resources heeft een positief oordeel gekregen van een Portugese toezichthouder over de verwachte impact op het milieu van een lithiummijn in het noorden van Portugal. Het bedrijf spreekt van "een belangrijke mijlpaal" en verwacht dat over een klein jaar de definitieve milieuvergunning voor de winning binnen is.

Portugal is nu al de grootste producent van lithium van Europa, maar het gaat vooralsnog bijna altijd naar aardewerkbedrijven. Voor elektrische auto's is een hoogwaardige vorm van lithium nodig, waar mijnbouwbedrijven nu pas naar beginnen te zoeken in Portugal. Tegen die projecten bestaat echter veel verzet van milieugroeperingen en lokale actiegroepen. Zo is de regio Barroso rijk aan lithium, maar is het ook aangemerkt als werelderfgoed voor zijn landbouw. Actievoerders eisen onder andere strengere regels voor Portugese mijnbouwactiviteiten en eisen meer transparantie.