Mansory maakt Porsche Cayenne opvallender

Mansory heeft de huidige Porsche Cayenne voorzien van een complete make-over. Het bedrijf is niet onbekend met de Cayenne, want de eerste twee generaties werden ook al onder handen genomen. De immer populaire SUV krijgt onder meer een opvallende bodykit, waarbij er gretig gebruik is gemaakt van koolstofvezel.

'Subtiliteit' en 'Mansory' zijn twee begrippen die dikwijls haaks op elkaar staan. De laatste creatie van de excentrieke tuner vormt beslist geen uitzondering op die regel. Meteen springt de koolstofvezel motorkap in het oog, die een scherp contrast vormt met de felle kleuren van de showmodellen. Ook is het materiaal gebruikt rondom de luchtinlaten, voor de splitter, de zijskirts en de diffuser. De sierstukken van de uitlaten zijn zodanig geïntegreerd in de achterbumper dat je twee keer moet kijken om ze van de rest te kunnen onderscheiden. Uiteraard laat geen enkele zichzelf respecterende tuner het spoilerwerk achterwege. Boven de achterlichten is een spoilerlip geplaatst, daarnaast krijgen de reguliere Cayenne en de Coupe allebei hun eigen unieke dakspoiler aangemeten. Om het geheel af te maken is er een setje 23-inch wielen met een bandenmaat van 315/25 onder geschroefd.

Mansory stopt niet bij het exterieur. Het binnenste van de Cayenne is eveneens grondig onder handen genomen. Er is gretig gebruik gemaakt van leer en alcantara, waarbij de stiksels afgestemd zijn op de kleur van de auto. Het leer is daarbij voorzien van een diamantpatroon, dat zelfs op het dashboard en in de voetenruimte is toegepast. Daar tref je aan de kant van de bestuurder tevens een vers setje pedalen aan. Om nog maar eens extra te benadrukken dat je je in een bijzondere creatie bevindt, is het Porsche-logo op het stuur vervangen door een embleem van Mansory. Dat geldt overigens ook voor de beeldmerken aan de buitenkant.

Naast alle uiterlijke aanpassingen heeft de motor van de Cayenne een krachtkuur gekregen. Als uitgangspunt is de Cayenne Turbo genomen, die standaard beschikt over een V8 met 550 pk en 770 Nm koppel. Mansory heeft deze cijfers met behulp van een softwarematige aanpassing en een nieuwe uitlaat op weten te krikken naar 700 pk en 900 Nm koppel, waardoor de mastodont in 3,2 seconden naar de 100 km/h stormt en pas bij 300 km/h is uitgeraasd. Dat is respectievelijk 0,8 seconden en 14 km/h sneller dan de cijfers die de fabriek opgeeft. Het gecombineerd verbruik is met 14,1 liter op 100 km nog steeds niet om over naar huis te schrijven. Daar zal de gemiddelde profvoetballer, of anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze creatie, echter compleet maling aan hebben.