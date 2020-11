Nieuwe elektrische Porsche Macan te zien

De Porsche Macan wacht nog een tweede facelift, maar in de kraamkamers van Zuffenhausen staat al een volledig nieuwe elektrisch aangedreven volgende Macan klaar. Die is al deels te zien op een foto van een vandaag onthulde conceptauto.

Soms staat er op persfoto's zo prominent een nieuwe auto in beeld, dat de omgeving geheel wegvalt. Dat geldt zeker voor de Porsche 919 Street, een nooit eerder vertoonde conceptauto van Porsche. Die eist alle aandacht op, op één van de vele foto's die ervan werden gedeeld, al staat er veel groter nieuws in een hoekje op de achtergrond. Daar zien we namelijk de volledig nieuwe Macan!

De volgende Macan is weliswaar nog als kleimodel vastgelegd, maar toch is al heel duidelijk te zien hoe-ie eruit gaat zien. De Macan die in 2022 moet verschijnen heeft een duidelijk andere neus dan de huidige. Je kunt zelfs stellen dat er wat Taycan in te herkennen is. Dat is niet geheel toevallig; de nieuwe Macan wordt namelijk ook volledig elektrisch. Dat bleek eerder al uit de toekomstplannen van Porsche.

Nu kun je je afvragen of 2022 niet een beetje vroeg is als Porsche nu nog werkt aan een facelift voor de huidige Macan. Dat is het zeker, dus de verwachting is dan ook dat de nieuwe Macan en de huidige nog een tijdje zij aan zij in de showroom staan. De huidige voor degenen die de overstap naar elektrisch rijden nog niet willen maken en de nieuwe voor wie daar wel klaar voor is. Reken maar dat het de nieuwe Macan qua specificaties niet aan overtuigingskracht ontbreekt. Hij staat immers op het Premium Platform Electric (PPE), een nieuwere basis dan die van de Taycan. Ongetwijfeld zorgt dat voor een forse actieradius, sneller laden en prestaties waar menig SUV met brandstofmotor jaloers op wordt.

De kop is er nu af wat betreft de plagerij voor de nieuwe Macan, dus we verwachten dat we snel meer gaan zien. Zoals gezegd is het dus nog wel minstens een jaartje geduld hebben voordat-ie werkelijk in de showroom staat.