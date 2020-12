Techart geeft Porsche Cayenne GTS krachtkuur

Porsche-tuner Techart is geen onbekende met de huidige Cayenne. Voor zowel de Cayenne als de Cayenne Coupé heeft de veredelaar diverse upgrades in de aanbieding. Eerder had Techart het motorvermogen van verschillende varianten al onder handen genomen, maar de GTS kwam nog niet eerder aan de beurt. De behaalde vermogenswinst is echter aanzienlijk.

De Cayenne GTS krijgt er dankzij Techart een flinke portie oerkracht bij. Dankzij de Techtronic-powerkit stampt de 4,0-liter V8 er voortaan 640 pk en 870 Nm koppel uit. De winst is 180 pk en 250 Nm koppel. Ergens is dat ook niet zo gek, want de aandrijflijn van de Cayenne GTS is in feite hetzelfde als die van de Cayenne Turbo, zij het dat Porsche de GTS enigszins teruggeschroefd heeft om kannibalisme te voorkomen. Techart maakt daar korte metten mee. De tuner kan het vermogen van de Turbo eveneens opkrikken, maar die komt net als de GTS niet verder dan 640 pk. Alleen het maximale koppel van de Turbo is met 900 Nm marginaal meer dan bij de GTS.

Dankzij de vermogenswinst dendert de Cayenne GTS opeens een volle seconde sneller naar de 100 km/h: die sprint raffelt hij nu af in 3,8 seconden. De sprint naar de 200 km/h is zelfs met vijf seconden gereduceerd tot 12,5 seconden. Als je durft, kun je het gas net zo lang ingetrapt houden tot er 300 km/h op de teller staat. Met die cijfers kun je eigenaren van een standaard Cayenne Turbo S E-Hybrid behoorlijk het leven zuur maken. Met de vermogensupgrade voor de Cayenne GTS heeft Techart voor iedere variant van de Cayenne een krachtkuurtje in huis. Daarnaast zijn er genoeg mogelijkheden om hem optisch aan te kleden. Desgewenst kunnen eigenaren van een Cayenne of Cayenne Coupé opteren voor een bodykit, sportuitlaat, Techart-wielen en diverse personaliseringsmogelijkheden voor het interieur.