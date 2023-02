Porsche: 'Overheid moet synthetische brandstof steunen'

Porsche ziet toekomst in synthetische brandstoffen, maar hoopt wel dat overheden die een steuntje in de rug kunnen geven. Als synthetische brandstof niet minstens op gelijke voet met fossiele brandstof komt, wordt het lastig, vreest Porsche.

Als we nog lang willen kunnen genieten van auto's met een brandstofmotor, dan is synthetische brandstof wellicht een oplossing. Porsche gelooft er in elk geval volop in en zet er dan ook al flink op in. In een speciaal hiervoor opgetuigde fabriek in Chili wil Porsche per 2027 al 550 miljoen liter van het goedje per jaar kunnen produceren. Uitgebreide toekomstplannen die Porsche met deze naar eigen zeggen 'CO2-neutrale' brandstof heeft, zijn nog niet bekend. Wel maakt Porsche zich alvast hard voor een 'eerlijke' consumentenprijs voor synthetische brandstof.

Porsche-bestuurslid Barbara Frenkel bepleit volgens Automobilwoche financiële stimulering door overheden. Dat kan volgens haar door fossiele brandstoffen zwaarder te belasten, maar liever door synthetische brandstof betaalbaarder te maken. Door financiële prikkels zouden de prijzen hoe dan ook gelijk moeten komen te liggen, vindt Frenkel. "Nu is deze brandstof nog veel te duur voor ons om te gebruiken." Dat terwijl het een mogelijk milieu- en klimaatvriendelijker alternatief is. Frenkel benadrukt volgens het medium dat er ook na 2035 nog lange tijd veel auto's met brandstofmotor zullen rondrijden, ook al worden er dan in de EU alleen nog elektrische nieuwe auto's verkocht. Synthetische brandstof is dan mogelijk hard nodig om die auto schoner te maken.