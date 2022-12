Porsche wil productie synthetische brandstoffen flink opschalen

De synthetischebrandstoffenfabriek in Chili, die met behulp van flinke investeringen van Porsche uit de grond is gestampt, is begonnen met de productie van het goedje. Aanvankelijk gaat het om slechts 130.000 liter per jaar, maar over vijf jaar moet dat 550 miljoen liter zijn.

Dat Porsche heil ziet in synthetische brandstoffen, was al bekend. De Duitsers investeerden al meermaals in de ontwikkeling ervan en staken eerder dit jaar nog een extra som in een synthetischebrandstoffenfabriek in Chili. Niet zonder gevolgen, want die fabriek is nu daadwerkelijk vaten van het spul aan het produceren. De aanvankelijke productieomvang is 130.000 liter per jaar. Halverwege dit decennium moet dat 55 miljoen liter zijn en rond 2027 het tienvoudige daarvan, 550 miljoen liter dus.

Synthetische brandstoffen

Ter opfrissing: synthetische brandstoffen zijn brandstoffen gemaakt van waterstof en CO2 en kunnen een (bestaande) verbrandingsmotor laten draaien zonder dat daar een fossiele grondstof aan te pas komt. Bij de verbranding van synthetische brandstoffen komt minder fijnstof vrij dan bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Daarbij is de CO2-voetafdruk ervan - mits geproduceerde met groene energie - kleiner. Toch zijn er vraagtekens bij hoe 'schoon' het goedje daadwerkelijk is.

Voor het maken van synthetische brandstoffen is veel elektriciteit nodig, waarvoor de fabriek in Chili grotendeels put uit de windmolen die erbij staat. Daardoor is de synthetische brandstof die daar gemaakt wordt volgens Porsche bij gebruik in een verbrandingsmotor vrijwel CO2-neutraal. Het merk weidt nog niet uit over de verdere toepassing van de in de fabriek geproduceerde brandstof, waarvan in de toekomst naar verwachting veel meer beschikbaar zal zijn dan nu. Aanvankelijk laat het merk zijn Supercup-auto's erop draaien en gebruikt het de brandstof bij zijn Porsche Experience Centers.