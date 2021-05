Porsche Cayenne krijgt heftige topversie

Het leveringsgamma van de Cayenne en Cayenne Coupé is net als dat van modellen als de Porsche 911 en Panamera behoorlijk uitgebreid. De Cayenne Turbo S E-Hybrid is veruit de krachtigste Cayenne die Porsche ooit op de menukaart heeft gehad. Onder de kap ligt de 550 pk sterke 4.0 V8 van de Cayenne Turbo, een machine die bijgestaan wordt door een 136 pk leverende elektromotor die het systeemvermogen naar een intense 680 pk brengt. Die Turbo S E-Hybrid is een plug-in hybride. Porsche heeft in ieder geval voor de Cayenne Coupé een nieuwe motorversie in het vat zitten die de boeken in zal duiken als de sterkste niet-hybride Cayenne ooit. Een laadklep, zoals die zich op de plug-in hybride Cayennes linksachter bevindt, ontbreekt namelijk.

Volgens Porsche, dat tweevoudig rallykampioen en merkambassadeur Walter Röhrl achter het stuur van een ingepakt testmodel heeft gezet, is de nieuwe sportieve Cayenne-smaak gebaseerd op de Cayenne Turbo Coupé die de reeds genoemde 550 pk sterke 4.0 V8 in z'n snuit heeft. Krachtiger dan de Cayenne Turbo S E-Hybrid wordt deze versie waarschijnlijk niet, maar kijk niet gek op als Porsche zo'n 630 pk uit de achtcilinder weet te persen. Ondanks dat de plug-in hybride meer vermogen heeft, wordt de nieuwe sportversie wel de meest dynamische Cayenne-variant. Porsche spreekt over de komst van een aangepaste versie van de Porsche Dynamic Chassis Control, bredere wielen in de maat 22-inch, een aangepaste ophanging en speciale banden.

Het is nog niet bekend wanneer de extra pittige Porsche Cayenne Coupé, die misschien wel Cayenne Turbo S gaat heten zonder de 'E-Hybrid'-toevoeging, wordt onthuld.