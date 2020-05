Porsche Cayenne Coupé GTS jaagt over de Nürburgring

Hoewel het overduidelijk is dat Porsche aan het testen is geslagen met een nieuwe variant van de Cayenne Coupé, is nog even onduidelijk wat de heren en dames in Zuffenhausen precies in het vat hebben zitten. In de wandelgangen wordt gesproken over een variant die GTS heet, een versie die normaliter het gat dicht tussen de S- en de Turbo-uitvoeringen. Als die positionering onveranderd blijft, zou dat betekenen dat deze Cayenne Coupé GTS over een vermogen van ergens tussen de 440 pk en 550 pk komt te beschikken. Porsche in die vermogensregionen al de 462 pk sterke E-Hybrid aan. Duitse media schrijven onder meer over de mogelijkheid dat de GTS juist een extreem krachtige hybridevariant wordt, een dankzij elektro-ondersteuning liefst 800 pk sterke variant die de absolute koning van het Cayenne-gamma zou moeten worden.

Wat er onder de kap van deze nieuwe smaak schuilgaat, is dus nog even een raadsel. We kunnen wel alvast enkele interessante details belichten. Zo heeft Porsche niet alleen aan weerszijden van de achterbumper twee nep-stortkokers geplaatst, maar zien we er ook twee meer centraal geplaatste exemplaren. Dat designelement kennen we van de 911 GTS en dat is dan ook de reden dat wordt gedacht dat deze nieuwe variant GTS gaat heten. Mogelijk geeft Porsche later dit jaar meer informatie vrij over deze nog altijd in nevelen gehulde nieuwe Cayenne Coupé-variant.

Wie niet wil wachten, kan bij Porsche gelukkig al uit een uitgebreide reeks Cayenne-varianten kiezen. De leveringslijst start met een 340 pk versie die simpelweg Cayenne Coupé heet, een type dat zijn meerdere moet erkennen in de 440 pk Cayenne S Coupé en de E-Hybrid met 462 pk. Die hybride moet vervolgens de 550 pk Cayenne Turbo Coupé én de plug-in hybride Turbo S E-Hybrid Coupé met 680 pk boven zich dulden.