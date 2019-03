Porsche Cayenne Coupé gepresenteerd

Nagenoeg elk volumemerk heeft tegenwoordig één of meerdere cross-overs of SUV's in zijn leveringsgamma en steeds vaker vinden we tussen die hoogpotigen ook een Coupé-SUV. BMW heeft de X6, Mercedes-Benz de GLE Coupé, Audi de Q8 en nu mengt Porsche zich in de strijd met de Cayenne Coupé.

De Cayenne Coupé is, geheel volgens verwachting, een Cayenne met een sterker aflopende en daarmee volgens Porsche coupé-achtige daklijn geworden. Het dak van de nieuwe Cayenne-variant ligt op zijn hoogste punt twee centimeter lager dan dat van de 'normale' Cayenne. Om de verhoudingen niet te veel te verstoren legt Porsche zowel de voorruit als de A-stijlen een stukje vlakker. De zijruitpartij verandert uiteraard en vertoont richting de C-stijl kleine overeenkomsten met die van de Panamera. De achterportieren en achterste wielkasten steken in totaal 1,8 centimeter verder naar buiten toe dan bij de reeds bekende Cayenne.

Porsche voert, in tegenstelling tot aan de voorzijde, achterop wél een aantal wijzigingen door. Zo zit de kentekenplaat niet meer in de achterklep maar krijgt die een plek in de achterbumper. Onder de achterruit vinden we bij de Cayenne Coupé standaard een bij de reguliere Cayenne optionele actieve achterspoiler, een exemplaar dat bij een snelheid van 90 km/h automatisch omhoog komt. Op de spoiler zelf is een zwart lipje aangebracht dat voor nét dat beetje extra neerwaartse druk zorgt. Een glazen panoramadak is standaard terwijl een uit koolstofvezel vervaardigd dak, met een 'double bubble', deel uitmaakt van één van de gewicht reducerende pakketten die Porsche op de auto levert. In die paketten zitten verder zaken als speciaal 22-inch lichtmetaal en ook de befaamde interieurbekleding met ruitjespatroon is optioneel in de auto te krijgen. Kleine interne verschillen met de Cayenne: de Cayenne Coupé heeft voor sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen en achterin twee 'losse' stoelen, al is een gewone achterbank, zoals in de reguliere Cayenne, een optie zonder meerprijs.

De vorm van de Cayenne Coupé heeft zo zijn uitwerking op de interieurruimte. Porsche tracht de schade voor de achterpassagiers te beperken door de achterbank 3 centimeter lager in de auto te monteren dan in de gewone Cayenne. De bagageruimte is met 625 liter wel een stuk kleiner. In de normale Cayenne heb je namelijk 770 liter tot je beschikking.

Direct bij zijn marktintroductie is deze Cayenne Coupé te krijgen als versie die simpelweg Cayenne Coupé heet. Ondanks zijn gewicht van rond de 2 ton sprint die versie dankzij de bekende 340 pk en 450 Nm sterke 3 liter V6 in 6 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Zijn top ligt op 243 km/h. Daarboven staat de Cayenne Turbo, een versie met de bekende 4,0-liter grote V8 die 550 pk en 770 Nm levert. Daarmee dendert 'ie in nog geen 4 tellen naar de 100 en stampt 'ie door tot – jawel – 286 km/h. Het motorenaanbod wordt in een later stadium zeer waarschijnlijk uitgebreid met versies die we kennen van de normale Cayenne, zo bevestigt Stefan Kottke, productmanager van de Cayenne Coupé, aan AutoWeek. Reken dus in ieder geval op een S-versie én op een E-Hybrid, een plug-in hybride.

Zowel de basisversie als de Turbo komt standaard met het normaal optionele Sport Chrono Pakket , daarin zit onder andere de stand Sport Plus die je via een selectieknop op het stuur kunt kiezen. In die rijmodus worden zaken als het onderstel, de gasrespons en de stuurinrichting strakker en directer afgesteld. Ook horen Launch Control en PSM Sport, een aangepaste versie van Porsches stabiliteitssysteem, bij dat pakket.

De Cayenne Coupé en Cayenne Coupé Turbo staan eind mei bij de dealers. De 340 pk sterke 'instapper' moet minimaal € 124.000 opbrengen terwijl Porsche voor de Cayenne Turbo minimaal € 207.800 wil ontvangen.