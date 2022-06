Porsche Cayenne blaast 20 kaarsjes uit

Een mijlpaal voor de Porsche Cayenne: de SUV uit Stuttgart bestaat dit jaar namelijk 20 jaar! In het begin stuitte de komst van de Cayenne op aardig wat weerstand van Porsche-liefhebbers, maar inmiddels is hij niet meer weg te denken uit het aanbod van het merk. Dankzij het succes van de Cayenne staan er ook aardig wat betaalbare exemplaren te koop op de occasionmarkt.

Porsche floreert. Vorig jaar verkocht het merk voor het eerst meer dan 300.000 auto's, ondanks allerlei problemen als het coronavirus en het chiptekort. Het zijn met name de SUV's die bijdragen aan dat aantal. Inmiddels is de Cayenne niet meer de meest populaire Porsche, maar kwam hij vorig jaar op de tweede plaats uit achter de Macan. Met een totale afzet van 170.000 exemplaren zijn de Macan en de Cayenne samen goed voor ruim de helft van de totale verkoop van Porsche.

De Cayenne was dan ook de redder in nood voor Porsche. Aan het einde van de vorige eeuw verkeerde het merk namelijk behoorlijk in financiële nood. De Boxster moest Porsche weer helpen aan zwarte cijfers, maar met alleen de Boxster en de 911. zou het merk het niet gaan overleven. Er moest dus wat anders gebeuren. De Raad van Bestuur besloot buiten de gebaande paden te gaan en te kiezen voor een SUV. Dat segment was in die tijd onontgonnen terrein voor de sportieve merken en met name in Noord-Amerika, destijds de grootste markt voor Porsche, viel met een dergelijke auto veel te winnen. Porsche ging daarom in 1998 samen met Volkswagen aan de slag met 'Project Colorado'. Dat project zou uiteindelijk de basis vormen voor de Cayenne en de Touareg.

Drie generaties verder

De rest is geschiedenis, want inmiddels heeft Porsche ruim één miljoen Cayennes gebouwd. Sinds 2002 zijn er drie generaties van de SUV op de markt gekomen. De eerste Cayenne, de E1, was in eerste instantie alleen leverbaar met achtcilinders: de 340 pk sterke Cayenne S en de machtige Turbo met 450 pk. Die laatste kon een topsnelheid van 266 km/h behalen, wat zelfs naar hedendaagse maatstaven nog heel rap is voor het formaat auto. In 2006 kwam de Cayenne ook op de markt als Turbo S met maar liefst 521 pk. Ook naar onderen breidde Porsche het Cayenne-aanbod uit. De Cayenne zonder S kwam in 2003 op de markt en had een 3.2 V6 van Volkswagen onder de kap, goed voor 250 pk.

De tweede en derde generatie van de Cayenne borduurden voort op het idee van de eerste Cayenne. Net als bij de 911 zijn het vooral doorontwikkelingen van het eerste model, al zijn de onderlinge verschillen met name tussen de eerste en tweede generatie van de Cayenne wel wat groter. Bij de tweede generatie van de Cayenne kwam Porsche voor het eerst met een hybride variant op de proppen: de Cayenne e-hybrid. Een volledig elektrische Cayenne is er nog niet, maar wellicht dat de vierde generatie van de SUV daar verandering in gaat brengen.

Op zoek naar een gebruikte Cayenne

Dankzij het succes van de Cayenne heb je op de occasionmarkt veel keuze uit verschillende modellen. De afschrijving heeft zijn werk in ieder geval goed gedaan, want een Cayenne is - in ieder geval in de aanschaf - één van de goedkoopste manieren om dat felbegeerde Porsche-logo tijdens het rijden te zien glimmen op je stuurwiel. Als je hoge kilometerstanden niet schuwt heb je al een nette Cayenne voor minder dan 10 mille. Dit exemplaar bijvoorbeeld, weliswaar met bijna drie ton op de klok maar wel afkomstig van de eerste eigenaar. Koop hem alleen niet met je laatste centen...

Op de AutoWeek-occasionzoeker staan op het moment van schrijven ruim 300 Cayennes te koop. Eén van de meest bijzondere exemplaren tussen het aanbod is deze extreem zeldzame Cayenne S Transsyberia, die door het team van Porsche is gebruikt voor een rally van Moskou naar Ulaanbataar. Een mooi stukje historie om het twintigjarige bestaan van de Cayenne mee te vieren!