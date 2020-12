Porsche bouwt miljoenste Cayenne

De Porsche Cayenne heeft een belangrijke mijlpaal bereikt: sinds de introductie van de SUV in 2002 zijn er nu één miljoen exemplaren van gebouwd. Daarmee heeft de Cayenne de zeven cijfers aanzienlijk sneller bereikt dan de 911, wat een goede indicatie geeft van hoe belangrijk de Cayenne voor het merk is geweest.

Aan het begin van dit millenium ging het namelijk helemaal niet zo lekker bij Porsche. De sportwagenfabrikant uit Stuttgart stond aan het randje van de afgrond en er moets íets gebeuren. Dat 'iets' werd de Cayenne, die bij zijn introductie in 2002 verguisd werd door puristen. Het is echter mede dankzij de Cayenne dat Porsche tegenwoordig floreert. Inmiddels is de grote SUV wat populariteit betreft van de troon gestoten door de Macan, maar nog immer verkoopt de mastodont goed. In tegenstelling tot de miljoenste 911, die in bezit van Porsche zelf bleef, gaat de miljoenste Cayenne wél naar een klant. Het betreft de 460 pk sterke Cayenne GTS in de kleur karmijnrood, geen slechte manier om een mijlpaal te vieren.

De Cayenne bleek een belangrijk precedent te scheppen. Tegenwoordig heeft vrijwel iedere zichzelf respecterende sportwagenfabrikant een SUV in het gamma. Zelfs Ferrari is er nu mee bezig. De derde generatie van de Cayenne loopt alweer sinds 2017 mee. Tegenwoordig is de SUV er zelfs als Cayenne Coupé, waarmee Porsche - zij het relatief laat - inhaakt op de trend van aflopende daken op SUV's. De koper heeft keuze uit zes varianten, waarvan twee hybrides: de E-Hybrid en rangetopper Turbo S E-Hybrid.

Porsche heeft nog geen concrete toekomstplannen voor de Cayenne uit de doeken gedaan, maar gezien de ambities van Porsche op EV-gebied ligt het voor de hand dat de volgende generatie van de Cayenne ook als EV leverbaar wordt. Bij de Macan heeft Porsche immers al een klein voorproefje gegeven van een dergelijke variant.