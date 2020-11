In beeld: 15 nooit verschenen Porsches!

Porsche start een nieuwe expositie in het Porsche-museum waarin het merk 15 conceptauto's tentoon stelt die eerder achter slot en grendel bleven staan. Eerder vandaag maakten de Stuttgarters de eerste drie daarvan officieel bekend, maar inmiddels liggen alle conceptauto's die in het museum staan reeds voor het oprapen.

Vanmorgen leek het erop dat Porsche het één en ander nog even onder de pet wilde houden, maar weinig dingen in de wereld zijn zo krachtig als het internet. Porsche lichtte in eerste instantie drie van de vijftien concept-cars die het merk in de expositie laat zien toe: de Vision Renndienst, 919 Street en Vision Spyder. Die drie studiemodellen zijn ieder op hun eigen manier uniek. De overige dertien projecten van Porsche zijn dat echter minstens net zo. Ze zijn niet allemaal even geheim, want enkele van de modellen zijn al wel eens publiekelijk vertoond.

Porsche 911 Vision Safari (2012)

Porsche speelt kennelijk al sinds 2012 met het idee van een reïncarnatie van de 911 Safari, die oorspronkelijk in 1978 het levenslicht zag. De Vision Safari is een opgehoogde 991 met een extra bodembescherming, grotere luchtinlaten in de voorbumper, extra verlichting en een rolkooi. Ook de spoiler achterop is op geen enkele andere 991 terug te zien. Overigens is dit prototype werkelijk in staat om te rijden, het is vooralsnog onbekend welke variant van de zescilinder boxer achterin ligt. Onlangs is er nog een opgehoogd prototype van de 992 gesnapt op de Nürburgring. Zou die productie-Safari er dan toch komen?

Porsche Macan Safari (2013)

Wat betreft de Safari-varianten bleef het niet bij de 911. De Macan Safari verscheen een jaar voordat de Macan voor het eerst op de markt kwam ten tonele. Porsche maakte er geen half werk van, want de Macan Safari heeft drie in plaats van vijf deuren en lijkt iets ingekort te zijn. Grote plastic spatborden zorgen voor meer bescherming bij het heftigere offroad-werk, terwijl de rolkooi achterin de inzittenden moet beschermen bij een crash. Helaas zal de Macan Safari zijn ware potentieel nooit kunnen tonen, want het is geen rijdend prototype.

Porsche 906 Living Legend (2005)

De 906 Living Legend is een eerbetoon aan de Porsche 906 die in 1966 de Targa Florio won, een beroemde en beruchte straatrace op Sicilië. Met dichtgeknepen ogen valt de vorm van de originele 906 in het studiemodel te ontwaren, met name als het gaat om de vorm van de koplampen, maar Porsche is niet teveel blijven hangen in het verleden. Met dit studiemodel wilde het merk uit Stuttgart naar verluidt een aantal dingen uitproberen voor een nieuwe supersportwagen. Met een beetje fantasie is het silhouet van de 906 Living Legend terug te zien in de 918 Spyder.

Porsche 904 Living Legend (2013)

'Living Legend' is een terugkerend thema bij deze expositie van Porsche. Want ook van de 904 Carrera GTS uit de jaren 60 maakte Porsche een reïncarnatie. De ontwerpers schetsten de Living Legend volgens Motor1.com op basis van het chassis van de Volkswagen XL1. Rijden doet de 904 Living Legend niet, maar onder de kap had een 1,2-liter V2 uit de Ducati 1199 Superleggera moeten liggen. Dit blokje leverde 200 pk en schreeuwde door tot de rode lijn pas bij 12.000 toeren was bereikt. Jammer dat Porsche de productie hiervan nooit heeft overwogen.

Porsche Vision 918 RS (2019)

Na de Porsche 919 Street uit 2017 bleef Porsche met het idee voor een rentree in de 24 Uur van Le Mans spelen. De Vision 918 RS is in feite een volledig doorontwikkelde 918 Spyder die klaar is gemaakt voor het circuit. Technische details zijn niet bekend, maar dit studiemodel laat zien hoe een Porsche in de nieuwe Le Mans Hypercar-klasse eruit zou kunnen zien. De Vision 918 RS is nog betrekkelijk jong, dus dat idee hoeft niet compleet afgeschreven te worden.

Porsche Vision 920 (2019)

Een doorontwikkeling van de Vision 918 RS is namelijk de Vision 920, een hypercar die er met zijn centrale cockpit en aerodynamische ontwerp nóg weer wat extremer uit ziet. Porsche zou het met de Vision 920 hoogstwaarschijnlijk op kunnen nemen tegen de nieuwste generatie hypercars als de Aston Martin Valkyrie en Mercedes-AMG Project One. Of Porsche zoiets gaat doen, zal de tijd leren. Maar de Vision 918 RS en de Vision 920 bieden in ieder geval alvast goede hoop.

Porsche Vision E (2019)

Als het gaat om elektrisch racen doet Porsche volop mee in de Formule E met de 99X Electric. Hoe zo'n race-EV er voor klanten uit zou kunnen komen te zien, hebben de designers van Porsche geprobeerd te vatten in de Vision E. In feite is het een Formule E-wagen met een vaste glazen kap, die onderhuids dus ook zou moeten beschikken over dezelfde techniek. Een toekomstige volledig elektrische klantencup van Porsche? Het zou zomaar eens kunnen.

Porsche Vision 916 (2016)

In 2016 werkte Porsche aan een volledig elektrische sportwagen: de Vision 916. De naam is een verwijzing naar de Porsche 916 uit 1972, wat in essentie een 914 met een 911-motor achterin was. Die zag echter nooit het levenslicht en hetzelfde geldt voor de Vision 916. Het kleimodel heeft een ontwerp dat met geen enkele andere moderne Porsche gelijkenissen vertoont. Het plan was naar verluidt om de aandrijving via vier elektromotoren te laten verlopen. De Vision 916 mag dan nooit het levenslicht hebben gezien, maar dat wil niet zeggen dat Porsche nu niet in stilte werkt aan een volledig elektrische sportwagen.

Porsche Le Mans Living Legend (2016)

De Le Mans Living Legend is ontworpen om de Porsche 550 Coupé te eren, die overigens een stuk minder bekend was dan de 550 Spyder. Het prototype, dat diverse stijlkenmerken van de 911 heeft geleend, is een kleimodel op ware grootte. Het bevat diverse verwijzingen naar het verleden, zoals een gespleten achterruit en de tankdop in het midden van de motorkap. De achterlichten zijn dan weer meer in lijn met de huidige designtaal van Porsche. Eigenlijk had het merk voor ogen om er een V8-middenmotor in te leggen. Helaas heeft het niet zo mogen zijn.

Porsche Boxster Bergspyder (2015)

De Boxster Bergspyder is niet helemaal 'unseen', want deze speciale uitvoering van de Boxster is eerder al door Porsche aan het publiek voorgesteld en heeft onder meer op het Goodwood Festival of Speed gestaan. Dat maakt hem echter niet minder speciaal. De Bergspyder is een reïncarnatie van de Porsche 909, waarnaar de groene accenten duidelijk verwijzen. Achterin ligt de motor uit de Cayman GT4, dus plezier gegarandeerd!

Porsche 960 Vision Turismo (2016)

De 960 Vision Turismo is in essentie een 911 met vier deuren. Het studiemodel is niet zoals de Panamera gericht op comfort, maar echt op sportiviteit. Uiteindelijk is het van zo'n sportsedan op benzine niet gekomen, maar de 960 Vision Turismo kan wel duidelijk gekoppeld worden aan de Taycan, met name als het gaat om het silhouet. In die zin is dit studiemodel achteraf dus behoorlijk nuttig geweest.

Porsche 917 Living Legend (2019)

Ook deze moderne reïncarnatie van de 917 is al eens eerder voorgesteld aan het publiek. De hoge heupen van de 917 Living Legend, die naadloos overlopen in de achterspoiler, zijn de meest overduidelijke verwijzing naar het ontwerp van de originele 917. De rood met witte livery is geïnspireerd op de 917 die in 1970 de 24 uur van Le Mans won. Uiteraard rijdt de 917 Living Legend niet, maar het is een mooi eerbetoon aan de rijke autosporthistorie van Porsche.