Porsche 911 straks ook als 'Sport Classic'

De Porsche 911 is niet bepaald een model dat om uitvoeringen verlegen zit. Dat het 911-gamma de komende jaren met nog tal van nieuwe versies wordt uitgebreid, staat in ieder geval al vast. Een van de nieuwe 911-smaken is echter een wel heel bijzondere. Porsche lijkt namelijk ook van de huidige generatie 911 een speciale Sport Classic-variant klaar te stomen.

De huidige in 2019 gepresenteerde Porsche 911 van de 992-generatie is al in tal van versies beschikbaar. 911-klanten kunnen zich in de showrooms van Porsche al vergapen aan de Carrera, Carrera 4, Carrera S, Turbo en Turbo S en sinds kort ook aan de machtige 911 GT3. Binnen nu en enkele jaren komt daar niet alleen nog een GT3 RS bij, ook heeft Porsche ongetwijfeld nog een GTS en een GT2 RS in het vat zitten. Meer 911-geweld komt mogelijk nog in de vorm van een 911 'Safari', een variant die ook nog eens een minstens zo bijzondere 911 Sport Classic naast zich krijgt.

Zo op het eerste gezicht gaat hier namelijk gewoon een met camouflagewerk bedekte Porsche 911 rond, maar het is een bijzondere. Wie goed kijkt, zit immers dat dit testexemplaar een 'gegolfd' dak heeft, een dak met een zogenoemde double bubble. Ook de achtervleugel van deze Porsche 911 is een opvallende, het is namelijk een exemplaar dat in Porsche-kringen een duck tail wordt genoemd. Het heeft er dan ook alle schijn van dat Porsche hier de 911 Sport Classic aan het testen is, een met retro-details doorspekte en ongetwijfeld gelimiteerde nieuwe 911-uitvoering.

Porsche leverde van de tussen 2003 en 2013 geleverde 997-generatie van de 911 ook al een Sport Classic-uitvoering. Die in 2010 op de markt gebrachte en tot 250 stuks gelimiteerde speciale editie was gebaseerd op de toen actuele Carrera S en was met vergelijkbare uiterlijke verwijzingen naar de Carrera RS 2.7 uit de jaren zeventig volgehangen. Die 911 Sport Classic had een tot 413 pk opgeschroefde 3.8 zescilinder boxermotor achterin. Daarbij lag die speciale 911 dichter tegen het asfalt en kreeg -ie standaard een een mechanisch sperdifferentieel, koolstofkeramische remmerij en speciaal op de bekende Fuchs-wielen gebaseerd lichtmetaal. Het feit dat de Sport Classic van de 977-generatie net zo krachtig was als de toen actuele GTS-versie van de 911, doet vermoeden dat het vermogen van de nieuwe 911 Sport Classic ook weggeeft wat we op motorisch vlak van de nog te onthullen nieuwe 911 GTS kunnen verwachten.