Politie kampt met defecte en versleten auto's

Particuliere autokopers worden geconfronteerd met lange levertijden voor nieuwe auto's en ook laten onderdelen ter reparatie soms lang op zich wachten. De politie kan aan soortgelijke problemen niet ontsnappen, zo bericht De Telegraaf. Vervanging van afgeschreven auto's of reparatie van auto's die nog even door moeten wordt bemoeilijkt door leveringsproblemen. Aan AutoWeek laat de landelijke politie weten: "Het gaat niet alleen om levering van de voertuigen zelf, maar ook om onderdelen die soms defect raken. En om politiespecifieke onderdelen, zoals communicatieapparatuur", verklaart een woordvoerder.

De meest gebruikte politieauto is de Mercedes-Benz B-klasse, maar er blijken vooral moeilijkheden op te treden bij de Audi's A6 Avant die de politie gebruikt voor snelle interventies. Die hebben volgens de woordvoerder vaak al hoge kilometerstanden en zijn dus toe aan vervanging, alleen loopt dat vertraging op. "Vervanging staat klaar bij de dealer, maar we wachten nog op de ombouw voor de politie. Daarvoor wordt een kabelboom gebruikt voor alle politieapparatuur die wordt ingebouwd en die is vertraagd. We hopen de nieuwe auto’s in de komende maanden alsnog in gebruik te kunnen nemen."

Hoewel de politie aan De Telegraaf liet weten dat de situatie 'zeer onwenselijk' is, verklaart de woordvoerder aan AutoWeek dat er omheen gewerkt kan worden. "Deze leveringsproblemen ten spijt: de politie beschikt over voldoende voertuigen. Het vraagt soms om iets meer creativiteit, maar politiemensen staan wel voor hetere vuren. Zo maken auto’s nu wat meer kilometers dan onder normale omstandigheden, houden we zelf extra voorraden aan en we plukken onderdelen van defecte auto’s."