Polestars 3, 4 en 5: introductiedata en verwachte prijzen

Polestar parkeerde eerder deze week drie toekomstige modellen voor de camera. Die stonden op één van de foto's naast de reeds bekende Polestar 1 en Polestar 2, dus telden we uiteraard vrolijk verder naar de Polestar 5. Niet onterecht, want CEO Thomas Ingenlath bevestigt in gesprek met het Britse Autocar dat de nieuwe modellen inderdaad op volgorde van 'naam' stonden en we dus naast de aangekondigde 3 ook de 4 en 5 mogen verwachten.

Polestar 3

Over de Polestar 3 was al redelijk wat bekend. Genoeg voor AutoWeek om er al uitgebreid op vooruit te blikken en er bovenstaande toekomstschets van te laten maken. Ingenlath bevestigt de vermoedens: de Polestar 3 troont op het nieuwe SPA2-platform en wordt ruwweg even groot als de volgende Volvo XC90, die ook op die basis staat. Niet helemaal, want volgens de Duitse topman wordt de Polestar 3 wel iets gestroomlijnder dan de XC90. Dat laatste om de 'sportieve' kant van de 3 te benadrukken. Het wordt, zoals de fabrikant dat zelf noemt, een 'performance-SUV'. Volgend jaar komt de Polestar 3 op de markt, volgens Ingenlath vanaf zo'n €75.000.

Polestar 4

Een groter mysterie was tot nu toe het model dat je hierboven onder een doek ziet staan. Die dook nog niet eerder op. Opnieuw blijkt dat het doortellen van de modelnummers klopte en dat dit de Polestar 4 wordt. Een hoger nummer, dus hoger in de markt zou je zeggen. Dat blijkt alleen niet uit de woorden van Ingenlath. De 4 komt een flinke stap lager in de markt te staan dan de 3. De CEO heeft het over een SUV met coupé-lijnen, hoe kan het ook anders tegenwoordig. Ook bespeuren we een neus die meer op die van de Precept Concept lijkt, al is aan de achterkant nog wel wat Polestar 2 te herkennen. Reken erop dat de Polestar 4 tot de Polestar 2 wordt, wat de Volvo C40 ten opzichte van de XC40 is. Logischerwijs staat de 4 ook op dezelfde basis. Ingenlath spreekt over een prijskaartje van minstens zo'n €45.000. Geduld is wel geboden: de 4 komt in 2023.

Polestar 5

Tenslotte is er nog de Polestar 5. Op basis van het silhouet dat we hierboven zien, kon dat maar één auto zijn: de productieversie van de Precept Concept. Dat klopt als een bus, volgens Ingenlath. Waar we in eerder verwachtingen alleen niet helemaal goed zaten, was het moment waarop we de Polestar 5 op de markt kunnen verwachten. Dat blijkt namelijk pas in 2024 te zijn. Onlangs zagen we al een duidelijk als Precept te herkennen Polestar in een fabriekshal, maar dat betekent dus niet dat de introductie al nabij is. De 5 komt net als de 3 vrij hoog in de markt te staan en waarschijnlijk delen die twee ook veel techniek. Dat betekent dus ook de SPA2-basis met ongetwijfeld een topversie met een vermogen van (ruim) 500 pk, die in 2 à 3 seconden van 0 naar 100 km/h schiet. Interessanter is dat Volvo en Polestar rond 2024 al een flinke stap richting de 1.000 km actieradius gezet willen hebben. Dat belooft dus wat, voor zowel de Polestar 3 als Polestar 5.