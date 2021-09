Polestar Precept krijgt vorm

Begin vorig jaar presenteerde Polestar de Precept Concept. Een - hoe kan het ook anders - volledig elektrische vierdeurs met een ontwerptaal die Polestar verder afzet van Volvo. Hoewel het aanvankelijk enkel om een ontwerpstudie leek te gaan, bleek pakweg een jaar geleden dat het toch echt een concrete vooruitblik op een nieuw model van het merk was. Polestar deelt nu een foto van de productieversie en daarop is al aardig te zien dat men behoorlijk trouw blijft aan het uiterlijk van de conceptauto.

Uiteraard zijn veel details nog niet zichtbaar en mist de auto zelfs nog vrijwel de complete neus, toch is al duidelijk te zien dat de basisvormen van de Precept Concept behouden blijven. Dat betekent dus dat we kunnen rekenen op een behoorlijk forse sedan (tenzij de achterklep en de achterruit toch aan elkaar verbonden zijn) met een wielbasis van pakweg 3,1 meter. Een slagje groter nog dan bijvoorbeeld de Tesla Model S, waar Polestar ongetwijfeld onder meer z'n pijlen op richt met de Precept.

De Polestar Precept op de foto staat in een nieuw R&D-centrum van Polestar in het Verenigd Koninkrijk, maar wordt uiteindelijk in China gebouwd. Over technische details zwijgt men nog in alle talen. Bij de onthulling van de Polestar Precept Concept sprak Polestar vooral over het gebruik van duurzame materialen, zoals gerecyclede visnetten voor de stoelbekleding en kurkvinyl. Verder mogen we rekenen op een zekere mate van autonoom rijden bij de Precept. Ongetwijfeld wordt de Precept een behoorlijke krachtpatser met logischerwijs een vierwielaangedreven topversie die in een paar seconden naar 100 km/h schiet. Ook kunnen we uitgaan van een elektrisch rijbereik van (ruim) boven de 500 km.

Wanneer de Polestar Precept precies op de markt komt, is nog niet duidelijk. Gezien het feit dat Polestar 'm nu zelf al even laat zien, zal het geen jaren meer duren. In de loop van 2022 verwachten we op z'n minst de onthulling en wellicht laat in dat jaar ook al de marktintroductie. Overigens krijgt Polestar volgend jaar ook de Polestar 3 er nog bij: een performance-SUV waar AutoWeek al eens uitgebreid op vooruitblikte.