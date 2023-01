Polestar: 'Veranderen van aandrijflijn steeds makkelijker'

Polestar heeft voor de vernieuwde Polestar 2 de aandrijflijn aardig op de schop gegooid. Dat zullen we in de toekomst mogelijk vaker zien, want dat is volgens Christian Samson, hoofd van Product Attributes, een stuk eenvoudiger bij EV's.

De Polestar 2 was voorheen in de basis voorwielaangedreven, maar heeft nu (als Single Motor) achterwielaandrijving. Eenzelfde verandering zagen we eerder al bij zustermerk Volvo, met de XC40 en C40 Recharge. Die auto's delen natuurlijk hun basis en ook al staan ze niet op een dedicated EV-platform, toch bleek er technisch nog behoorlijk wat speelruimte in te zitten. Volgens Christian Samson van Polestar is het bij een elektrische auto simpelweg eenvoudiger dan bij een conventioneel aangedreven auto om een ommezwaai te maken. Zelfs ook al is de auto in de basis niet enkel voor elektrische aandrijflijnen bedoeld. "Bij een auto met een verbrandingsmotor kun je niet zomaar even overstappen van een viercilinder naar een zescilinder, dat is best een drastische verandering. Vanwege de beperkte omvang van de technologie (bij EV's, red.) is dat makkelijker. We hebben alleen wel het achterste subframe aan moeten passen bij de Polestar 2," zo verklaart hij aan AutoWeek.

Dat Polestar net als Volvo nu voor (in de basis) achterwielaandrijving gaat, heeft vooral te maken met hoe de auto daarmee rijdt. "Het is beter om achterwielaandrijving te hebben voor het stuurgevoel. Je vermindert er onderstuur mee en de auto stuurt er ook rustiger mee. Ook is de gewichtsverdeling nu meer 50:50," aldus Samson. De nieuwe elektromotor maakte het bovendien makkelijker om die achterin te plaatsen dan bij de oude motor. Daarom kon het nu wel en was dat eerder nog niet ideaal. Voorwielaandrijving op een Polestar zien we waarschijnlijk helemaal niet meer terug. Ook de Polestar 3 krijgt een Single Motor-versie met de motor achterin, zo benadrukt Samson nog maar eens.

De Zweed denkt dat we grote aandrijflijnupdates vaker zullen zien in de toekomst. Dan heeft hij het onder meer over veel betere accu's en andere motoren, die niet op zich laten wachten tot er een compleet nieuwe generatie van een model komt: "Dat ontwikkelt zich met zo'n snelheid, dat je er niet van kunt uitgaan dat de accu die je er in het begin in zet aan het einde van het leven van een model nog competitief genoeg is. Net na de lancering van een auto zie je alweer een accu waarvan je denkt 'hadden we die er maar in gelegd'. Maar ook met de motoren, dat gaat misschien maar met een paar procent vooruit per update, maar ik denk zeker dat je veel updates krijgt tijdens de levensduur van een model. Dat geldt overigens ook voor de software." Dat de Polestar 2 nog niet op een speciaal voor EV's bestemde basis staat, maakte volgens Samson maar weinig uit. Zoals gezegd maakt de snelle ontwikkeling van de technologie volgens hem mogelijk dat eventueel ruimtegebrek niet snel meer de kop op steekt.