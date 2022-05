Peugeot Partner Rapid is nieuwe kleine bestelauto

Peugeot is een nieuwe kleine bestelauto rijker. We maken kennis met de Partner Rapid, die minder nieuw is dan je zou denken.

Stellantis breidt het Zuid-Amerikaanse leveringsgamma van Peugeot uit met deze Partner Rapid. De Partner Rapid behoeft enige duiding, want in feite is het geen Peugeot. De Partner Rapid is namelijk niets meer dan een Zuid-Amerikaanse Fiat Fiorino met een iets gewijzigd uiterlijk. Belangrijk daarbij: het gaat níet om de in Turkije geproduceerde en tot 2016 in Nederland geleverde Fiorino, dat is weer een heel ander model.

De Fiat Fiorino waarmee deze nieuwe Peugeot Partner Rapid zijn techniek en koets deelt is gebaseerd op de Novo Uno, Fiat's opvolger van de tot 2014 geproduceerde oer-Uno (Mille) die op zijn beurt al jaren geleden vervanging vond in de Mobi. Stellantis heeft het uiterlijk van de Fiorino slechts op detailniveau aangepast. De Peugeot Partner Rapid krijgt een ander grilletje en Peugeot-badges. De rest van zowel het ex- als interieur is volledig identiek. De compacte bestelauto meet 4,4 meter in de lengte, heeft een laadvemogen van 650 kilo en een laadvolume van 3,3 kubieke meter.

Op de motorenlijst vind je niet geheel verrassend ook geen enkele Peugeot-krachtbron. De Partner Rapid krijgt een 1.4 Fire-viercilinder van Fiat, die zowel benzine als ethanol lust. Als het blok op benzine loopt, levert het 84 pk. Gooi je er ethanol in, dan heb je 86 pk tot je beschikking. Schakelen gaat altijd met behulp van een handgeschakelde vijfbak.

De vanafprijs van de Partner Rapid bedraagt omgerekend €19.213. Een flinke smak geld voor een technisch op leeftijd zijnde bestelauto met een karige uitrusting. Standaard moet de Partner Rapid het niet alleen zonder airconditioning, maar ook zonder stuurbekrachting, een in hoogte verstelbaar stuur en centrale deurvergrendeling doen. De voorruitjes open je bovendien handmatig. Al deze ontbrekende attributen zijn wel verkrijgbaar, maar dan moet je de Business Pack-versie bestellen die zo'n €20.100 kost. In alle gevallen is de Partner Rapid in het wit uitgevoerd.