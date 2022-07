Peugeot 305 (1987) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Een Peugeot 305 kom je tegenwoordig nog maar zelden tegen, laat staan een in nieuwstaat verkerend exemplaar. Toch is dat wel wat we hier voor ons hebben met deze 305 , die uit België komt en een bijzonder verhaal heeft.

Van de meeste auto's die voorbij komen in deze rubriek is het verhaal onbekend. Uit gegevens van de RDW kun je aflezen hoe lang de auto in bezit is geweest van iedere eigenaar, maar daar houdt het ongeveer op. Niet bij deze Peugeot 305. Hij is oorspronkelijk geleverd in België, maar dankzij de informatie van de verkopende partij komen we veel te weten over de geschiedenis van deze auto. Op 18 mei 1987 werd deze 305 namelijk aangeschaft door de heer Verbeek, een fruitboer uit Aarschot die zijn nieuwe auto aldaar bij de Peugeot-garage kocht. Hij had daarmee een exemplaar uit een laat bouwjaar, want in 1988 stopte Peugeot met de productie van de 305 sedan.

Helaas kon meneer Verbeek niet lang genieten van zijn nieuwe auto. Begin 1990 overleed hij en werd de auto op naam van zijn echtgenote gezet. Vanaf toen werd er maar sporadisch gereden met de auto, maar zij peinsde er kennelijk niet over om de 305 in de verkoop te doen. In het voorjaar van 1997, toen de auto bijna tien jaar oud was, werd hij met ruim 12.000 kilometer op de teller geparkeerd op een donkere droge plek bij de boerenwoning. Wel werden de benzine en koelvloeistof eruit gehaald. De tijd verstreek en anno 2022 startte de 305 met nieuwe vloeistoffen en een andere accu naar verluidt meteen.

Dat verklaart ook waarom deze 305 de tand des tijds zo goed heeft doorstaan. Hij lijkt nog strak in de fabriekslak te staan en het interieur, de kofferbak en de motorruimte ogen als nieuw. Ook de aankoopfactuur, het onderhouds- en instructieboekje en de originele opbergmap van de Peugeot-dealer zitten er nog bij. Qua uitvoering is de 305 dan weer niet heel speciaal. Het gaat hier namelijk om de basismotor, een 1.3 viercilinder met 60 pk. Een kanteldakje zit er wel op, maar verder oogt het aan boord allemaal vrij basic. Toch draagt dat juist ook weer bij aan de charme van deze volledig originele 305.

Zoals gezegd is de 305 tegenwoordig een zeer zeldzame auto en dit exemplaar komt enorm dicht bij de definitie van een tijdcapsule. De stevige prijs van €9.950 maakt dat het echt een auto voor een Peugeot-liefhebber of -verzamelaar is. Wie gaat deze auto net zo goed bewaren als zijn vorige eigenaren hebben gedaan?