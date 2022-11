Peugeot 304 (1973) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Deze Peugeot 304 kwam pas in 1998 naar Nederland, maar had hier sindsdien twee baasjes die 'm langere tijd in bezit hielden. De vorige eigenaar is één van die twee. Mogelijk is dit dus een exemplaar waar tot voorkort mee gereden en voor gezorgd werd - en dat voor een vriendelijk prijsje.

De Peugeot 304 is met zijn bescheiden afmetingen en techniek een doodgewone gezinsauto uit een tijd waarin autorijden steeds bereikbaarder werd voor de massa. De wat oudere AutoWeek-lezer zal het model dan ook direct herkennen en allicht herinnerd worden aan de auto van - we noemen maar wat - zijn of haar buren van weleer. Peugeot maakte tussen 1969 en 1980 bijna 1,2 miljoen exemplaren van de 304, waarvan een groot deel in thuisland Frankrijk dienst mocht doen. Deze auto zou zomaar één van die 'thuisblijvers' kunnen zijn.

Origineel Nederlands is-ie namelijk niet. De auto werd in 1998 ingevoerd. Kentekenkenners zien dat aan de lettercombinatie op de (officieel daardoor overigens niet toegestane) blauwe platen. Sinds de import kende hij vier particuliere eigenaren. De eerste reed 'm van 1998 tot 2015, de tweede en derde hadden 'm slechts kort in het bezit en de vierde genoot er van oktober 2015 tot kortgeleden van. In de bijna vijftig jaar dat de 304 bestaat, legde de auto 91.560 kilometer af - volgens zijn kilometerteller in ieder geval. Die heeft maar vijf cijfers, dus mogelijk bedraagt het totaal meer. Dat is, afgaande op de staat van de auto, echter niet direct een gegeven.

Het Peugeootje lijkt er namelijk nog prima bij te staan. De donkerblauwe lak, die het model overigens erg goed kan hebben, lijkt nog in keurige staat. Ook de stoelbekleding ziet er nog erg netjes uit: zo netjes, dat we vermoeden dat die misschien al wel eens vervangen is. Neem je erop plaats, dan dien je de auto wel te bedienen met een bedieningselement dat we nu niet meer kennen: een aan de stuurkolom gemonteerde pook voor de handgeschakelde versnellingsbak. Nog iets dat we kennen uit vroegere tijden: de asbakken die in de achterste zijportieren lijken te zitten.

Back to basics

Die asbakken noemen we speciaal even, omdat het een van de zeer weinige dingen zijn die aan boord van de Peugeot 304 wél aan te wijzen zijn. Op nog een asbak en een paar schuifjes voor de temperatuur en de blaasrichting van de ventilatie na, huist er op het dashboard eigenlijk niks. Links van de tellers zien we knopjes voor de lichten zitten, waarvan de gele exemplaren op de Peugeot-neus waarschijnlijk in een later stadium zijn gemonteerd.

Die extra lampen staan de auto, die het door zijn kleurencombinatie en relatief grote hoeveelheid chroomwerk toch al vooral van zijn uiterlijk moet hebben, best leuk. Motorisch valt er overigens ook niet zo veel te klagen: het 1.288 cc grote viercilindertje voorin produceert 69 pk, waardoor de 880 kg wegende Peugeot waarschijnlijk nog wel prima mee kan komen met het moderne verkeer. Daarbij is de auto volgens de adverteerder nog roestvrij en heeft de techniek (waarschijnlijk onder de laatste eigenaar) nog het een en ander aan onderhoud gehad.

Daarmee moet-ie €4.950 kunnen opleveren, dunkt de adverteerder. Je koopt er een onwaarschijnlijk basic stukje volksgeschiedenis uit de jaren-70 voor. Is dat wel aan jou besteed? Dan moet je naar het midden van het land: de auto staat bij een autobedrijf in Maartensdijk, even boven Utrecht.