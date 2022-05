Peugeot 208 krijgt Fiat-motor

Het ene model is het andere niet en zelfs een specifiek model kan van markt tot markt behoorlijk anders zijn. Dat zit hem lang niet altijd alleen in uiterlijkheden, afhankelijk van het land waarin een autofabrikant zijn auto's aanbiedt kunnen ook de motoren compleet anders zijn. Die motorische afwijkingen zijn lang niet altijd noemenswaardig, al zijn enkele interessant genoeg om te belichten. Zo schreven we eerder al over de opvallende E30 M330i en de 745i S.A. die BMW in Zuid-Afrika op de menukaart had staan. Ditmaal zakken we af naar Brazilië waar autoland er van nature al anders is ingericht dan bijvoorbeeld in Europa.

Het opvallende motorennieuwtje heeft ditmaal betrekking op de Peugeot 208, maar gaat verder dan het melden van een krachtbron die naast benzine ook ethanol lust. Peugeot leverde 208 in Brazilië vooralsnog alleen met een atmosferische 1.6 die zijn oorsprong nog bij Groupe PSA heeft liggen. Het betreft een 115 pk (benzine) of 118 pk (ethanol) machine die je in Europa niet in de kleine Peugeot kunt krijgen. Dat afwijkende motorenpalet wordt aangevuld met een driecilinder van Stellantis-genoot Fiat. Het gaat om de turboloze driecilinder van de Firefly-familie, die Fiat ook in de kleine Argo levert. De machine levert 75 pk en 105 Nm en is aan een hangeschakelde vijfbak geknoopt die tevens van Fiat afkomstig is.

De Peugeot 208 met de bescheiden Fiat-krachtbron kost in Brazilië omgerekend zo'n €14.200. De 208 met atmosferische 1.6 heeft er een vanafprijs van omgerekend zo'n €19.500, al krijg je dan altijd een zestraps automaat. De Peugeot 208 komt in Europa niet met deze Fiat-krachtbron op de markt. Mogelijk wordt de 1.6 later vervanger door een krachtigere Firefly-machine van Fiat, mogelijk de geblazen versie van de 1.0 die Fiat in de Pulse levert en die goed is voor zo'n 125 pk.