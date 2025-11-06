Ga naar de inhoud
Peugeot 2008 is nu altijd geëlektrificeerd

Nieuwe mild-hybride basisversie

13
Peugeot 2008
Lars Krijgsman

De Peugeot 2008 krijgt een nieuwe aandrijflijn. Het gaat om een combinatie van een mild-hybride benzinemotor en een automaat. Die nieuwe mild-hybride variant staat aan de basis van het leveringsgamma. AutoWeek heeft de prijzen.

De Peugeot 2008 is er natuurlijk als volledig elektrische e-2008, maar wordt daarnaast ook met verbrandingsmotoren geleverd. Je kon kiezen uit een 145 pk sterke mild-hybride variant én een 100 pk krachtige traditionele benzinemotor met handgeschakelde zesbak. Die laatste moet het veld ruimen. Er komt een 110 pk sterke variant voor terug, compleet met de bekende e-DCS6-automaat die Stellantis in nagenoeg al zijn mild-hybride auto's hangt.

De Peugeot 2008 met de 110 pk sterke mild-hybride aandrijflijn is er als Style en als Allure. Ze kosten achtereenvolgens €35.640 en €37.390. Daarmee is de Peugeot 2008 met deze nieuwe mild-hybride aandrijflijn zo'n €900 duurder dan de versies die hij vervangt.

13
Peugeot Peugeot 2008 Elektrische Auto

Lezersreacties (13)

