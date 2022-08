Peugeot 205 GL 1.1 (1984) - Klokje Rond - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

De Peugeot 205 staat weliswaar te boek als een 'sterk nummer', precies 30 jaar geleden hadden we er eentje te gast in Klokje Rond die aan die reputatie niet per se heeft bijgedragen. Met terugwerkende kracht past misschien een wat minder positief oordeel dan we destijds velden.

'Nog steeds een sterk nummer', kopten we in AutoWeek 31 van 1992 bij de Klokje Rond-keuring van een Peugeot 205 1.1 uit 1984. De toen acht jaar oude 205 met een krappe 120.000 km op de teller maakte kennelijk een prima indruk. Inderdaad was er veel nog goed aan de auto, maar een vlekkeloze uitslag was er zeker niet. In het licht van zijn leeftijd en kilometerstand had het beter gekund.

Laten we positief beginnen. De lichtblauwe 1.1 GL maakt bij een proefrit van potentiële koper Bas een goede eerste indruk. Hij kan de 205 bovendien voor een destijds schappelijke prijs overnemen van de particuliere verkoper. 5.000 gulden moet-ie nog opleveren. Hij vindt de auto er netjes bij staan en het is bovendien de praktische vijfdeurs. Toch neemt hij het zekere voor het onzekere en geeft de auto mee aan AutoWeek om hem eerst aan een grondige keuring te onderwerpen.

Onze redacteur gaat ermee op pad en moet even wennen aan de 205. We hebben het hier over een 205 uit de eerste serie, die nog een met carburateur uitgeruste 1.1 XW-motor in de neus heeft. Een 50 pk sterk exemplaar dat nog flink met handchoke geholpen moet worden aan het begin van een koude rit. De prestaties van de motor vallen hem tegen en het koppelen en schakelen gaat zwaar. De charme van de 205 wordt echter duidelijk bij het sturen: overhellen wil-ie wel, maar alles voelt nog trefzeker aan in de bochten. Als keurmeester Mike Taling er vervolgens ook mee op pad gaat, komt hij tot de conclusie dat bijna alles werkt zoals het hoort, al kan het schakelen inderdaad beter. Het invetten van het schakelmechanisme kan volgens hem soelaas bieden.

Tot zover nog geen zorgwekkende dingen, maar dat verandert als de auto de brug op gaat. Peugeot had zijn roestpreventie bij de 205 aanzienlijk beter voor elkaar dan bij oudere modellen, maar deze 205 bleek toch nog aardig vatbaar voor corrosie te zijn. Meer dan je van latere 205jes mocht verwachten. Let wel; we hebben het hier over een acht jaar oude auto met pas net iets meer dan een ton ervaring. Desalniettemin duikt er een gat op in een achterportier. Ook begin de achterklep al te 'blazen', net naast de plek waar bij luxere uitvoeringen de achterruitenwisser zit. Een beunhaas heeft de klep op dat stuk al eens gepoogd over te spuiten. Meer corrosie duikt op op het dak boven datzelfde portier. Motor en uitlaat zijn ook niet vrij van problemen. Er zit een scheurtje in het uitlaatspruitstuk en het blokje verliest wat olie. De uitlaat moet in zijn geheel worden vervangen, die is verrot.

Desondanks krijgt de 205 goedkeuring en wordt Bas vanwege de 'prima prijs' aangeraden om de 205 te kopen. Wel met de aanbeveling om wat aan roestpreventie te doen, de uitlaat te vervangen en een grote beurt te laten uitvoeren. In tegenstelling tot veel andere 205-jes lijkt dit exemplaar vervolgens al betrekkelijk vroeg de handdoek in de ring te hebben gegooid. Van kentekengegevens ontbreekt voor zover wij kunnen vinden ieder spoor op internet. Dat duidt erop dat de 205 al heel lang niet meer onder ons is. We zullen vast nooit weten wat hem de das heeft omgedaan, al leek deze 205 in 1992 in ieder geval al redelijk in de herfst van zijn leven aanbeland.