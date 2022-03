Peugeot 205 (1989) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Er zijn echt voldoende Peugeots 205 te vinden die er netter bij staan dan deze rode uit 1989, maar toch is deze even de aandacht waard wat ons betreft. Langzaamaan begint de spoeling immers wat dun te worden qua 205-jes onder de €1.000, maar deze blijft er met een vraagprijs van €950 nog net onder. Dat-ie schappelijk geprijsd is, komt waarschijnlijk vooral omdat het zo op het oog niet de netste meer is. Zeker de gescheurde stoelbekleding kan mensen afschrikken. Bovendien is het ook al een behoorlijk oud beestje. Je vindt met een beetje verder zoeken nog diverse tot wel negen jaar nieuwere 205-jes.

Waarom is het dan toch leuk om deze te overwegen? Nou, juist omdat-ie zo oud is. Het aanbod pre-facelift 205-jes houdt niet over en regelmatig zijn ze (veel) duurder dan deze, omdat er genoeg verzamelaars of liefhebbers naar op zoek zijn. Daar komt nog eens bij dat hij (aantoonbaar) nog geen 90.000 km achter de rug heeft en dat is natuurlijk bijzonder weinig voor z'n leeftijd. Dat is geen garantie dat het technisch allemaal nog snor zit en helaas worden we uit de advertentie wat dat betreft niet veel wijzer. Ook loopt de apk bijna af. Dat is al met al dus wel een risico. Maar goed, vaak kun je met niet al teveel geld zo'n 205 weer op weg helpen en eventueel kun je ook nog wel ergens een setje betere stoelen vandaan toveren. Dan heb je met wat extra investering misschien binnenkort wel een ontzettend leuke, bescheiden 205 voor de deur staan die alleen nog maar meer waard gaat worden. Want reken maar dat het niet meer goedkoper gaat worden dan dit.