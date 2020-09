Prijs Opel Zafira-e Life bekend

Opel biedt van de Vivaro een elektrische variant aan: de Vivaro-e. Die elektrische besteller is ook als een relatief eenvoudige personenversie verkrijgbaar, de Vivaro Combi. In de vorm van de Zafira Life heeft Opel een hoogwaardigere personenbus in de aanbieding, die ten opzichte van de Vivaro Combi niet alleen een met hoogwaardiger materiaal afgewerkt binnenste heeft, maar die ook nog eens een betere geluidsisolatie heeft én fors beter in zijn spullen zit. Ook van die Zafira Life is een volledig elektrische versie op de markt gekomen: de Zafira-e Life. Daarvan is nu de Nederlandse prijs bekend.

De Zafira-e Life heeft een zakelijke vanafprijs van €43.099 (exclusief btw). De particuliere koper is (inclusief btw dus) minimaal €52.150 kwijt. Dat bedrag is voor de 4,95 meter lange versie. Opel levert de Zafira-e Life in twee lengtematen: Medium (4,95 meter) en Large (5,3 meter). Aanvankelijk is de Zafira-e Life alleen leverbaar met een 50 kWh accupakket, goed voor een vrij bescheiden actieradius van ongeveer 230 kilometer. Begin volgend jaar volgen de versies met het grotere 75 kWh-pakket die een rijbereik van 330 kilometer hebben. In alle gevallen worden de voorwielen aangedreven door een 136 pk en 260 Nm sterke elektromotor.

Aan een DC-lader kan de Zafira-e Life tot 100 kW laden. AC-laden gebeurt afhankelijk van de gekozen versie met een- of driefase boordlader. Voor is een 11 kW-lader standaard, later volgt ook een goedkopere versie met een 7,4 kW-lader.

In AutoWeek 39 hebben we een uitgebreide rijtest met de volledig elektrische Opel Zafira-e. Benieuwd naar onze ervaringen? Ren dan 23 september snel naar de winkel als we niet wekelijks automatisch bij je op de mat vallen!