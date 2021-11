Parkeerdrukte neemt af door coronamaatregelen

Parkmobile is een parkeerapp die in Nederland 2 miljoen gebruikers heeft en dus levert de data van de applicatie een interessant inkijkje in het Nederlandse parkeergedrag. Parkmobile meldt dat het aantal parkeertransacties afgelopen week (week 46) met 4,5 procent is afgenomen ten opzichte van de week ervoor.

Vooral doordeweeks werd een lager aantal parkeertransacties geregistreerd. De daling bedroeg 5,6 procent terwijl er in het weekend slechts 0,5 procent minder parkeertransacties waren. De daling van het aantal doordeweeks gedane parkeertransacties houdt vooral verband met het advies van de overheid om wanneer mogelijk vanuit huis te werken.

Vergeleken met dezelfde week vorig jaar vonden er in week 46 bijna 18 procent meer parkeertransacties plaats. Vorig jaar rond deze tijd was een gedeeltelijke lockdown van kracht en was de horeca gesloten. Opvallender is juist dat er in week 46 meer parkeertransacties waren dan in diezelfde week in 2019 toen er van coronamaatregelen geen sprake was. In Amsterdam daalde het aantal parkeertransacties vorige week met 3,9 procent, minder dan het gemiddelde van steden als Den Haag, Eindhoven en Rotterdam (4,8 procent).