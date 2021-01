'Opvallend veel ongelukken op 30 km/h-wegen'

Op wegen waar de snelheidslimiet 30 kilometer per uur is, gebeuren opvallend veel ongelukken. Dat stelt Rico Andriesse van Adviesbureau Goudappel. Die deed onderzoek naar de verkeersveiligheid in drukke straten in verschillende gemeenten waar 30 km/h de limiet is. "Er gebeuren meer ongelukken dan we van tevoren hadden verwacht."

Waarschijnlijk is het zo dat in straten waar veel gebeurt de rijsnelheid wel lager ligt, maar tegelijkertijd ook meer ongevallen plaatsvinden door die drukte, verklaart Andriesse. In het onderzoek zijn ongeveer tweehonderd drukke straten onderzocht. Het zijn wegen met bijvoorbeeld mensen die winkelen of oversteken. Er is ook specifiek naar straten gekeken waarbij de limiet eerder al werd bijgesteld naar 30 km/h. "We zeggen altijd dat als het onveilig is, de snelheid naar beneden moet." Toch blijkt de snelheid niet genoeg te dalen om te compenseren voor de drukte. Op de onderzochte wegen zijn bijvoorbeeld geen veilige fietspaden. Of er zijn te weinig verkeersdrempels.

Veel gemeenten zouden graag binnen de bebouwde kom de snelheidslimiet naar 30 kilometer per uur bijstellen. De Tweede Kamer nam eerder een motie - ingediend door GroenLinks en SGP - aan om 30 km/h in de bebouwde kom als uitgangspunt te nemen. Volgens Andriesse moet er in dat geval gekeken worden naar meer zaken dan alleen het (auto)verkeer, zoals bijvoorbeeld de veiligheid van het fietsverkeer.