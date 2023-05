Opnieuw wilde staking bij VDL Nedcar

Dinsdag is er opnieuw een wilde staking geweest bij VDL Nedcar in Born. De vakbonden staan niet achter de staking en de ondernemingsraad is er ook niet blij mee; de vakbonden wilden de werknemers juist gaan informeren over de voortgang van de onderhandelingen met VDL Nedcar over een sociaal plan.

Werknemers van VDL Nedcar legden rond 08.00 uur op eigen initiatief het werk neer en liepen naar buiten. Na een tijdje daar gestaan te hebben ging iedereen weer naar binnen, maar de productie werd niet direct hervat. Rond 11.00 uur werd de productie weer opgestart, zei voorzitter Abdel Lahssaini van de ondernemingsraad (or) dinsdag. De or keurt de actie net als de vakbonden af. Een wilde staking is een werkonderbreking die niet wordt gesteund door vakbonden. De actie lijkt te volgen op de urenlange besprekingen van de vakbonden maandag met de directie van VDL. De werknemers zouden niet blij zijn met het resultaat van die onderhandelingen over een nieuw sociaal plan.

De vakbonden gaan in de loop van dinsdagmiddag de werknemers informeren over de onderhandelingen, donderdag worden de leden van de vakbonden bijgepraat en dan wordt ook om hun mening gevraagd hoe verder, blijkt uit mededelingen van bonden en or. "We zitten middenin een onderhandelingstraject", zei Lahssaini. "We hebben maandag tot in de late uurtjes onderhandeld. Dinsdag kregen de vakbonden niet eens de tijd om iedereen bij te praten en brak de werkonderbreking uit." Lahssaini is daar naar eigen zeggen niet blij mee. De bonden willen een verbeterd sociaal plan in de aanloop naar de verwachte massaontslagen, omdat het productiecontract met BMW begin volgend jaar afloopt en er nog geen opvolger is gevonden.

Het is niet voor het eerst dat er een wilde staking uitbreekt bij Nedcar. Enkele weken geleden was er ook een wilde staking die twee dagen duurde en uiteindelijk werd gevolgd door een reguliere staking. Daarna kwamen de partijen overeen dat er nieuwe onderhandelingen zouden komen. Die zijn maandag begonnen, maar volgens bronnen rond de bonden op niets zouden zijn uitgelopen. "Ze hebben zeven uur met elkaar om tafel gezeten, maar daarbij is niks uit de bus gekomen", aldus een kaderlid van de Belgische vakbond ABVV dinsdag.