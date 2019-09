Opengewerkte Ferrari 812 Superfast in beeld

Ferrari trekt op korte mijn het doek van maar liefst twee nieuwkomers. Een daarvan is een opengewerkte versie van de 812 Superfast, een auto die nu op Instagram is opgedoken.

Onlangs werd duidelijk dat Ferrari op afzienbare termijn twee zonaanbidders aan zijn line-up toevoegt. Een daarvan is een Spider-smaak van de F8 Tributo, de ander een open variant van de machtige 812 Superfast. Die laatste laat zich vandaag via de sociale kanalen door de buitenwereld bewonderen. Helaas voor Ferrari net even eerder dan aanvankelijk gepland.

De opengewerkte 812 Superfast, het is nog even gissen naar zijn naam, beschikt zeer waarschijnlijk over een dakdeel dat zich volledig elektrisch laat openen en sluiten. In de gestrekte neus van de nieuwe 812-variant ligt ongetwijfeld de bekende twaalfcilinder. Of de auto wordt opgenomen in het reguliere leveringsgamma of dat -ie, net als voorgangers als de 599 SA Aperta, SuperAmericana en 550 Barchetta, in een beperkte oplage beschikbaar komt, zal nog moeten blijken.