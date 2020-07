Opel's R&D-topman wordt motorenbaas PSA

De 50-jarige Müller is sinds 2017 bij Opel de man die de scepter zwaait als het aankomt op Research and Development. Hij is bij Opel onder de vlag van General Motors al verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling van de aandrijflijnen voor de Europese markt. Müller is dus al een ervaren man als het aankomt op de taak die hij vanaf 1 augustus voor de gehele PSA Groupe krijgt. De in Rüsselsheim geboren Müller volgt Alain Raposo op, die PSA verlaat om 'aan een persoonlijk project te werken'. Raposo was vanaf april 2018 chef aandrijflijnen en elektrificatie.

Marcus Lott volgt Müller op als R&D-hoofd bij Opel. Lott (1968) is al sinds 1994 werkzaam bij Opel en leidde in het verleden de merkstrategie van Opel en Vauxhall én was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van modellen voor diverse markten wereldwijd. Lott verlaat vanwege deze overstap zijn functie als hoofdengineer van materialen en uitrusting bij Opel.