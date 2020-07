Opel Vivaro ook als 4X4 leverbaar

Opels overname door PSA heeft er onder andere voor gezorgd dat in een zeer kort tijdsbestek het bedrijfsautogamma van Opel op de schop is gegaan. Door het nieuwe Franse moedermerk maakt de Opel Vivaro voor het eerst in zijn leven kennis met 4X4-expert Dangel.

Opel presenteert de Vivaro 4X4. Dat is stiekem geen grote verrassing, want de Franse ophoogexpert ging al eerder aan de slag met de tweelingbroertjes van de Vivaro. Zo rijdt er al enkele jaren een Citroën Jumpy 4X4 rond en ook van de gelijksoortige Toyota Proace is al sinds 2018 een 4X4-versie beschikbaar. Voor de Opel ligt hetzelfde aanpassingsfeest klaar.

Om van de reguliere bus een terreinbeul te maken, zijn flink wat aanpassingen nodig. Zo moet van de oorspronkelijke voorwielaangedreven bus een 4WD gemaakt worden. Daarnaast wordt er flink aan de ophanging geknutseld zodat er meer bodemvrijheid is. Vooral aan de achterkant staat de Vivaro 4X4 hoger op de poten: de bodemvrijheid bedraagt daar 220 mm. Bij de neus is dat 180 mm. De meeste hoogtewinst wordt in het midden van de bus behaald, want daar bedraagt de bodemvrijheid na alle aanpassingen 245 mm (+ 60 mm). De Vivaro 4X4 zou tegen een heuvel van maximaal 23,7 graden op moeten kunnen klimmen.

Aan de 2,0-liter diesel worden verder geen aanpassingen gedaan. Net als de reguliere Vivaro is de 4X4-versie is drie lentematen leverbaar. De laadruimte loopt daarbij op tot maximaal 6,6 kubieke meter. Het is nog niet zeker of de opgetuigde Vivaro 4X4 ook naar Nederland komt. In Duitsland kost het € 6.665 extra om van een Vivaro een terreinbeul te maken.

Het Franse Dangel begon halverwege de jaren '80 met het ophogen van Peugeots en Citroëns. Tegenwoordig waagt het zich enkel aan bestelwagens van PSA. De Vivaro is daarbij niet de eerste Opel die kennismaakt met het Franse bedrijf: de Combo viel eerder in handen van Dangel.