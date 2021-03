Opel Vivaro Life als Crosscamp Lite

Opel voegt in Duitsland een tweede tot kampeerauto omgetoverde versie van de Vivaro aan het leveringsgamma toe. De Vivaro was er al als Crosscamp Flex, maar is er nu ook als ietwat uitgeklede Crosscamp Lite.

Sinds vorig jaar kon je in Duitsland al bij Opel aankloppen voor de Zafira Life Crosscamp Flex, een tot kampeerauto omgebouwde Zafira Life met onder meer een vast keukenblok. Die door Crosscamp, een merk van de Hymer Group, onder handen genomen Zafira Life Crosscamp Flex krijgt nu een light broertje in de vorm van de Crosscamp Lite.

Vanbuiten is hij nauwelijks van zijn Flex-broer te onderscheiden. Ook deze kampeerversie heeft twee schuifdeuren en een groot hefdak. Toch zijn er verschillen, maar die zitten hem vooral in het interieur. Zo heeft de Crosscamp Lite geen vast keukenblok en is daarmee op papier géén camper. Creatief kokkerellen kan wel, al moet je er goed je best voor doen. De Zafira Life Crosscamp Lite heeft namelijk slechts een uitschuifbaar en tevens uitvouwbaar gaspitje dat in de bagageruimte is verwerkt en alleen gebruikt kan worden als de achterklep is geopend. Zie het als een minuscule buitenkeuken. Daarnaast voorziet Crosscamp de 'kampeerauto light' van een uitneembare opbergdoos die zowel nabij de schuifdeur als helemaal achterin de Zafira Life een plekje kan krijgen.

Een ander groot verschil met de Flex is dat de Lite optioneel ook met zeven zitplaatsen verkrijgbaar is. Door het vaste keukenblok is die mogelijkheid er bij de Flex niet. Wel heeft de Lite een opbergruimte voor een gasfles, een batterij om bijvoorbeeld je mobiele telefoon mee op te laden en een koelbox met een inhoud van 13 liter tussen de voorstoelen aan boord. De achterbank is volgens Crosscamp 'in een paar simpele stappen' om te bouwen tot tweepersoonsbed. Direct onder het hefdak zijn nog twee slaapplekken beschikbaar.

De Opel Vivaro Life Crosscamp Lite is in Duitsland leverbaar als 120 pk sterke 1.5 Diesel met handgeschakelde zesbak en kost minimaal € 44.499. De Crosscamp Flex is in die hoedanigheid leverbaar vanaf € 45.999. Een klein prijsverschil dus. Rüsselsheim heeft ook de 145 pk 2.0 Diesel en een zelfontsteker met 177 pk op de menukaart staan. In Nederland zijn de Crosscamp-versies helaas niet te bestellen, zo meldt Opel aan AutoWeek. Wie er eentje wil, moet dus zelf zaken doen in Duitsland.