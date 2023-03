Opel Senator (1990) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Laatst kwam de Opel Senator A al voorbij in deze rubriek en nu is het tijd voor de Senator B! Extra leuk: hij staat bij een autobedrijf te koop, maar komt van een liefhebber - en wel van eentje die een gebruikersreview erover schreef op onze site. Word jij de volgende eigenaar?

De Opel Senator B was een auto volgens een soortgelijk recept als de Senator A: Opel koos ervoor om een bestaand model langer te maken, van grotere motoren te voorzien en een ontzagwekkender naam te geven. Op basis van de Omega A verscheen in 1987 de Senator B die logischerwijs sterke overeenkomsten vertoonde met die Omega A. De Senator was sinds 1978 (toen in de vorm van de Senator A) de opper-Opel, het grootste model van het merk, en werd alleen geleverd met zescilinders en achterwielaandrijving. Overigens verscheen op basis van de Senator A in 1978 een fraaie coupé in de vorm van de Opel Monza.

Enkele kleinere zescilinders en twee exemplaren met een inhoud van 3 liter. Een 12-klepper en een 24-klepper. De 12-klepper, zoals in dit exemplaar ligt, produceerde met 177 pk iets minder dan de 204 pk van de 24-klepper, maar dat mag de pret niet drukken. Dat blijkt ook in de praktijk, want in een gebruikersreview over precies deze auto schrijft de vorige eigenaar dat de 12-klepper zijn fabrieksopgave overtreft: in 9,5 seconden schiet de Senator desgewenst naar de 100 km/h, terwijl hij daar volgens Opel 10,3 seconden voor nodig heeft.

De vorige eigenaar schreef er een review over!

Jawel: de auto die we vandaag uitlichten is afkomstig van iemand die er een review over schreef op onze site, dus je kunt nog wat meer informatie over de Opel inwinnen. Een blik op de review wijst uit dat de vorige eigenaar een echte liefhebber van het model is en hem het afgelopen jaar flink wat aandacht gaf, maar ook dat de Senator langere tijd stilstond. De reviewschrijver gaf hem een tweede leven, maar deed hem toch van de hand; hij liep een exemplaar met een 24-klepper tegen het lijf en die krijgt zijn voorkeur.

Inmiddels staat de Senator te koop bij een autobedrijf in Breukelen voor een kleine €7.000. Over of-ie dat waard is, wil AutoWeek-gebruiker Maarten945571115 vast zijn mening geven. Een ding valt wel op: in zijn review, waarin hij ook wat onderhoud en reparaties behandelt, spreekt hij van een kilometerstand van 150.000 en later 155.000 kilometer. De adverteerder beschrijft een stand van zo'n 133.000 kilometer, ondersteund door foto's. Wat hier precies aan de hand is, blijft vooralsnog onduidelijk, maar is misschien het navragen bij de vorige eigenaar en/of het autobedrijf waard.

Al met al zal de tellerstand niet heel veel uitmaken, want de staat van de Duitse topsedan is leidend. En die is waarschijnlijk prima - anders had Maarten vorig jaar vast en zeker niet geïnvesteerd in vier nieuwe banden en schokdempers van A-merken. Ga jij ze proberen?