Citroën Ami als minuscule bestelauto

De Citroën Ami is anno 2021 iets heel anders dan je op basis van zijn naam zou denken. De Ami is tegenwoordig namelijk een piepklein elektrische stadsautootje dat in diverse landen niet alleen al te koop is, maar ook via een abonnement voor je deur te parkeren valt. De ook als deelautootje in te zetten Ami is slechts 2,41 meter lang en is daarmee nog 9 centimeter korter dan de eerste generatie Smart CityCoupé/Fortwo. Dat de vierkante Fransman slechts plek biedt aan twee personen, is natuurlijk geen verrassing. Dat Citroën in de Ami ook een geschikt bestelwagentje ziet, is dat wel.

De Citroën My Ami Cargo, zoals de bestelversie feitelijk heet, moet het zonder bijrijdersstoel doen. Citroën plaatst er een kunststof bak in waarin je afgaande op deze foto's in ieder geval een doos kwijt kunt. De totale opbergruimte in de My Ami Cargo bedraagt volgens Citroën 400 liter, al bedraagt de ruimte onder de afdekklep zelf 260 liter. Het maximale laadvermogen is vastgesteld op 140 kilo. De meerprijs ten opzichte van de reguliere Ami bedraagt volgens Citroën €400. In Frankrijk heeft de Ami een vanafprijs van €6.900. Een snelle rekensom leert dat de My Ami Cargo er zo'n €7.300 gaat kosten.

Citroën ziet in de My Ami Cargo een veiliger alternatief voor twee of zelfs driewielige voertuigen die koersdiensten gebruiken. Ook voorziet Citroën voor de My Ami Cargo een toekomst bij lokale nutsbedrijven, slotenmakers, op bouwterreinen om documenten en gereedschap van A naar B te rijden en op bijvoorbeeld campings. Of de golfbaan ook tot het toekomstige domein van de Ami hoort? Het zou zomaar kunnen.

Aan de techniek zelf wordt niet gesleuteld en dat betekent dat ook de My Ami Cargo een 8 pk sterk elektromotortje heeft dat z'n energie put uit een 5,5 kWh grote accu. Z'n topsnelheid ligt op 45 kilometer per uur en volgens de Nederlandse wetgeving maakt dat het tot een brommobiel of microcar. Goed nieuws voor 16-jarigen, ook met een brommerrijbewijs zou je geheel legaal achter het stuur van de Franse dreumes moeten kunnen kruipen. Kleine kanttekening: Citroën zegt nog niet te weten of en wanneer de Ami in Nederland wordt geïntroduceerd.