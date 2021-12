Opel Rekord (1981) - Liefhebber gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Soms zijn er van die auto's die je helemaal mee terug kunnen nemen naar vervlogen tijden. Dat kunnen we in ieder geval zeggen van deze Opel Rekord E uit 1981. Alles aan de auto ademt het tijdperk waaruit-ie stamt. Dat begint al bij het model zelf. De Rekord was immers de voorganger van de Omega en met het einde van de Omega kwam er ook een einde aan Opels aanwezigheid in de hogere middenklasse. Een hedendaagse nazaat heeft de Rekord dus feitelijk niet, al zou je de kloeke Insignia met een beetje goede wil nog wel als zodanig kunnen beschouwen. Daarbij past de kleur van dit exemplaar ook perfect bij de tijd dat-ie nieuw was, om over de knalrode bekleding van de stoelen nog maar te zwijgen. Het is bovendien een pre-facelift Rekord E, dus onder meer nog met de verchroomde bumpers. Hoewel je het heertje was met een Rekord op de oprit, zitten er wel heerlijk bescheiden stalen wielen onder, die net als de rest van de auto uit de klauwen van de roestduivel lijken te zijn gebleven.

Dat is al een goede reden om deze Rekord 2.0 S een dikke pluim te geven. Roest was immers een veelvoorkomend probleem en niet zelden vielen de 'staaltjes' hieraan ten prooi. Het is lastig te zeggen of de rest van de auto ook nog zo strak is, maar op basis van de foto's die we voorgeschoteld krijgen, lijkt het een heel strak ding. Wat nog meer pleit voor deze inmiddels al 40 jaar oude Opel is dat hij pas twee eigenaren heeft gehad. De eerste eigenaar verkocht 'm in 2004, dus 23 jaar nadat de Rekord nieuw werd geleverd bij Autobedrijf van der Boon in Leimuiden. Daarna is de auto 17 jaar bij het tweede baasje gebleven.

Volgens de aanbieder is de onderhoudshistorie aanwezig en dat kan om meerdere redenen geen kwaad. Onder andere om inzicht te krijgen in de kilometerstand. De opgegeven stand is namelijk 94.407 km, maar de Rekord heeft een teller met slechts vijf cijfers. Daar kan dus een tonnetje (of twee) meer horen te staan. Toch lijkt dat gezien de staat niet direct het geval. Dat er nog allerlei oud papierwerk en zelfs een parkeerschijf uit lang vervlogen tijden in de auto liggen, is in onze ogen een gunstig teken. Dikke kans dat dan ook de documentatie op orde is.

We kunnen ons goed voorstellen dat bij sommigen het water inmiddels al aardig in de mond loopt en de grootste vraag is wat deze leuke Rekord nog moet kosten. Nou, dat valt relatief nog wel mee: €3.950 is de vraagprijs. Misschien een hoop geld voor zo'n oude Opel, maar iets zegt ons dat-ie dat in zo'n staat wel waard is.