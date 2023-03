Opel Rekord (1981) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Het heeft een tijdje geduurd voordat de Opel Rekord een spotwaardige verschijning werd, maar inmiddels is het zeker een auto waarvoor je even de tijd mag nemen om 'm vast te leggen. Ook als het er eentje is die niet direct het meest florissant erbij staat. Dat is bij deze door AutoWeek-forumlid Karmann Ghia gespotte Rekord het geval. Rondom zien we sporen van een bewogen leven. De hangende voorbumper, de verbogen kentekenplaat voorop, de verwrongen achterbumper en de schaaf linksachter; het is duidelijk dat deze Rekord wat liefde kan gebruiken.

Maar hé, dat mag de pret niet drukken! Met zijn lekkere donkerrode lakje, bescheiden stalen wielen en het ontbreken van een zijspiegel is deze pre-facelift Rekord E een prachtige belichaming van de tijd waaruit hij stamt. Volgens de spotter heeft hij ook nog eens een rood interieur. Het totaalplaatje doet ons denken aan deze Rekord die dik een jaar geleden in Liefhebber Gezocht verscheen en een nadere blik wijst uit dat het vrijwel zeker die auto is. Dan staat-ie er toch iets minder lekker bij dan toen het geval leek, of hij heeft het bij zijn huidige eigenaar wat zwaarder dan eerder.

De Rekord is nu krap een jaar bij zijn nieuwe baasje, wat het vermoeden sterkt dat het inderdaad dezelfde Rekord is als eerder. We hopen dat er plannen zijn om de auto weer wat op te frissen, dat verdient hij zeker. Of hij ook net als bij de eerste eigenaar 21 jaar mag blijven? Eerst maar eens zorgen dat er nog 21 jaar leven in zit.