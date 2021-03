Elektrische Opel Manta GSe op komst

Een bijzondere aankondiging van Opel. Het merk heeft een elektrische Manta in de ontwikkelingskamers staan. Het gaat helaas niet om een auto die op grote schaal in productie gaat.

Opel geeft een eerste afbeelding vrij van de Manta GSe Elektromod, een zogenoemde 'restomod' van de Manta A die in 1970 op de markt verscheen. Een restomod is een klassieker die, behalve tot in de puntjes opgeknapt, ook is doorspekt met nieuwe technieken. De Manta GSe Elektromod is zoals zijn naam al aangeeft volledig elektrisch, en krijgt bovendien het nieuwe familiegezicht aangemeten.

Volgens Rüsselsheim heeft de oer-Manta als inspiratie gediend van zijn nieuwe designtaal die zich onder meer kenmerkt door de Opel Vizor die we op de nieuwe Mokka, elektrische Mokka-e en in zekere zin op de vernieuwde Crossland zien. Hoewel Opel vooralsnog slechts één afbeelding van de elektrische Manta GSe Elektromod laat zien, is het moderne snuitje op de bijzondere creatie al goed zichtbaar. Of het allemaal goed bij elkaar past, weten we pas als de de auto in zijn geheel wordt gepresenteerd. Geinig en opvallend is het in ieder geval.

De Manta GSe Elektromod krijgt een niet nader gespecificeerde elektrische aandrijflijn en Opel perst ook een volledig digitaal instrumentarium in gemoderniseerde klassieker. Leuk detail: de aanduiding 'elektro' kenden we al van de Elektro GT, een experimentele elektrische Opel GT met twee 120 pk sterke elektromotoren waarmee Opel in in 1971 op de Hockenheimring een recordpoging deed. Of de Duitsers op termijn de naam Manta plakken op een elektrisch aangedreven coupé? Dat lijkt onwaarschijnlijk. In 2013 stofte Opel de modelnaam Monza af voor een studiemodel, maar daarbij bleef het.