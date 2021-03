Opel Kadett Caravan (1982) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

De Opel Kadett D is er eentje die je vrijwel nooit meer ziet, vooral zo'n driedeurs Caravan. In originele staat verkeert deze zeker niet meer, maar dat weerhoudt ons er niet van om 'm eens in de schijnwerpers te zetten.

Dat je de Opel Kadett D amper nog ziet, heeft verschillende redenen. Allereerst was het een Kadett met een vrij korte adem, omdat-ie het al na vijf jaar voor gezien hield. Daarnaast was de Opel ook niet bepaald voor de eeuwigheid gebouwd. Des te leuk om er nog eens eentje tegen te komen en zeker in zijn meest bijzondere vorm, als driedeurs stationwagon. Reden genoeg voor ondergetekende om 'm op de foto te zetten.

Het niet geheel originele uiterlijk verraadt al enigszins dat er iemand in de weer is geweest met de Kadett. Zo ligt hij wat lager op zijn niet-originele wielen en zit er een speciale grille met verstralers in de neus. De jonge eigenaar van de Kadett was in de buurt en legde uit dat de auto ooit ook technisch behoorlijk is aangepakt. Er ligt namelijk een heuse 1.8 injectiemotor van de Kadett GTE in, die goed is voor 115 pk. Daarmee moet deze Kadett Caravan al zijn originele stationwagonbroertjes in ieder geval achter zich kunnen laten, al zal-ie die helaas niet snel meer treffen.

In het interieur is ook geknutseld; zo zijn onder meer de Recaro-sportstoelen uit een GTE erin gezet. Ook zien we een van de GTE afkomstige snelheidsmeter, die tot 220 km/h doorgaat. Puristen zullen het misschien niets vinden, maar het is duidelijk dat er iets bijzonders van gemaakt is. Daarbij kunnen we het alleen maar aanmoedigen dat zo'n rijdend stukje historie op de weg gehouden wordt. Hopelijk kan deze Kadett nog lange tijd voor een glimlach op het gezicht van de eigenaar zorgen!